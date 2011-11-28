بي بي سي عربي تحصل على جائزة هوت بيرد لـ "أفضل قناة إخبارية"

Image caption فازت بجوائز هذا العام قنوات من القطاعين العام والخاص

حصلت بي بي سي عربي على جائزة هوت بيرد كـ "أفضل قناة فضائية إخبارية لهذا العام".

وكان قد أعلن عن اسماء الفائزين في جوائز هوت بيرد التلفزيونية في احتفال في مدينة فينيسيا الإيطالية حضره مئتان من ممثلي المؤسسات الصحفية العالمية.

ويقول المسؤولون عن الجائزة إن القنوات الثماني الفائزة من القطاعين العام والخاص "تعكس حيوية سوق البث الفضائي وقدرته على التجدد".

وشارك نحو 160 قناة في القائمة الخاصة بجوائز هذا العام، ومُثل في الاحتفال الذي جرى يوم الجمعة 25 فبراير/ شباط 13 بلدا.

استلم الجائزة رئيس تحرير بي بي سي عربي، فارس خوري، الذي وصف الجائزة بأنها "تثمين للأداء البارز للصحافيين العاملين في بي بي سي عربي خلال هذا العام".

وأضاف إن هذه الجائزة تقدير واضح للتغطية "في ظروف الثورات والانتفاضات في المنطقة وبخاصة لأولئك الذين تعرضوا للمضايقة والاعتقال والتعذيب أثناء عملهم في مصر وليبيا والبحرين وغيرها."

وكانت جوائز هوت بيرد قد انطلقت في عام 1998 وهي تتكون من عدد من الجوائز بينها جائزة أفضل قناة إخبارية لهذا العام، وهي الجائزة التي حصلت عليها بي بي سي العربية.