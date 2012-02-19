تشييع جنازة ويتني هيوستون وسط حضور فني وإعلامي واسع

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شيع نجوم الفن وأقارب وأصدقاء المغنية الأمريكية ويتني هيوستن في مراسم جنائزية أقيمت يوم السبت في كنيسة نيوهوب بمسقط رأسها في نيوارك بولاية نيوجيرزي.

وقال الممثل كيفن كوستنر الذي شارك هيوستن بطولة فيلم "بودي جارد" أو الحارس الخاص ، الذي حقق أعلى ايرادات في عام 1992 ، "هيوستن تعود إلى بلدتها ، إلى المكان الذي انطلقت منه."

وقال مخاطبا الحضور "لنجفف دموعنا ونعلق حزننا ، وربما غضبنا ، ويكفينا أن نتذكر معجزة ويتني الرائعة."

مصدر الصورة Reuters Image caption نصب تذكاري للمغنية الأمريكية ويتني هيوستن

وغنت هيوستن ، التي توفيت داخل غرفتها بفندق في بيفرلي هيلز الاسبوع الماضي ، أغان متنوعة على مدى تاريخها الفني الذي امتد 30 عاما ، والذي وصلت فيه إلى قمة التألق بأغنيتها "سأحبك دائماً" عام 1992.

وأثناء مراسم الجنازة قدمت المغنية ديون فارفيك مجموعة من أغاني كبار نجوم موسيقى البوب من بينهم أليشيا كيز التي قالت قبل أن تقدم أغنيتها "الطريقة التي تسللت بها إلى قلوب الجميع واضحة جدا."

وتحدثت تايلر بيري الممثلة والمنتجة في هوليوود عن "كياسة" هيوستن "التي قادتها إلى القمة" وأضافت "إنها الآن ترقد مع الملائكة وتغني معهم."

حياة هيوستن

مصدر الصورة AFP Image caption إحدى المعجبات بويتني هيوستن

وكانت هيوستن من أعظم مطربي الثمانينات والتسعينات لكن حياتها الشخصية والمهنية شهدت اضطراباً في السنوات الأخيرة وكذلك زواجها من المغني بوبي براون.

واعترفت هيوستن بالافراط في تعاطي الكوكايين والماريوانا والكحوليات والعقاقير التي وصفها الاطباء.

وعُثر على المطربة الأمريكية غارقة في حوض الاستحمام في غرفة فندق كانت تنزل فيه في بيفرلي هيلز عشية حفل توزيع جوائز غرامي للموسيقى.

وتحدث في مراسم الجنازة منتج الاغنيات كلايف ديفيز الذي اكتشف هيوستن وقاد مسيرتها.

ومن بين من حضروا المراسم المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري وماريا كاري.

ورفضت عائلة هيوستن اقامة مراسم جنازة عامة مثلما حدث مع مايكل جاكسون نجم البوب الذي توفي في عام 2009 لكنها وافقت على السماح بنقل الجنازة عبر شبكات التلفزيون والانترنت.