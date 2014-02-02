وفاة الممثل الأمريكي فيليب سيمور هوفمان

مصدر الصورة Reuters

قالت شرطة نيويورك إنه عثر على الممثل الحائز على جائزة الاوسكار فيليب سيمور هوفمان اثر العثور عليه ميتا في شقته.

وعثر على الممثل البالغ 46 عاما في حمام شقته في حي مانهاتن اثر اتصال احد اصدقائه بالشرطة.

ولم يذكر المسؤولون الطبيون حتى الان سبب الوفاة، ولكن ثمة تقارير تتحدث عن احتمال ان يكون له علاقة بتناول مواد مخدرة.

وكان النجم الامريكي كشف لموقع (TMZ) أنه خضع للعلاج من قبل من تعاطي الهيروين.

وحمل نحو 60 عملا فتيا اسم هوفمان من بينها أعمال شهيرة مثل ماجنوليا والسيد (The Master) مع المخرج بول توماس اندرسون.

وبزغ نجم هوفمان في فيلم "Big Lebowski" وحصل على جائزة الاوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم " Capote" الذي جسد فيه شخصية المؤلف الامريكي ترومان كابوتي.

ولعب هوفمان أدوارا في افلام من انتاج شركات صغيرة مستقلة وفي أفلام من انتاج شركات كبرى مثل فيلم "المهمة المستحيلة 3".

"يضيء الشاشة"

وكان أحدث أفلام هوفمان هو دوره في فيلم "ألعاب الجوع".

ونعى نجوم هوليوود هوفمان على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الممثل البريطاني جون هيرت الذي شارك هوفمان بطولة فيلم "Owning Mahowny" إن نبأ وفاة هوفمان صدمه بشدة.

وقال هيرت "كان ممثلا قديرا وموهبة فذة كممثل ومخرج".

وكتب الممثل جيم كاري على تويتر "كان للعزيز فيليب روح جميلة".

وبالاضافة الى بطولة الأفلام، لعب هوفمان ادوار البطولة في عدة مسرحيات عرضت على مسرح برودواي الشهير في نيويورك وحصل على جائزة أنطوانيت بيري للتميز في مجال المسرح المعروفة باسم (جائزة توني) مرتين.

وأخرج النجم الامريكي اول أفلامه (Jack goes Boating) في عام 2010 ولعب فيه أيضا دور البطولة.

وقال عنه الناقد البريطاني الشهير جاسون سولومون إنه "كان يضيء الشاشة كلما ظهر عليها".