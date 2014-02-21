تمزيق نسخ من "مذكرات آن فرانك" في مكتبات بطوكيو

مصدر الصورة BBC World Service Image caption حققت المذكرات نجاحا كبيرا في اليابان

قال مسؤولون يابانيون إن مئات النسخ من كتاب "مذكرات فتاة صغيرة" للطفلة اليهودية الهولندية آن فرانك التي قضت في معسكرات الاعدام النازية قد مزقت عمدا في مكتبات عامة في العاصمة طوكيو.

والكتاب يحكي قصة آن فرانك اثناء محاولتها الاختباء من النازيين في امستردام المحتلة ابان الحرب العالمية الثانية، واصبحت بفضله رمزا لمعاناة اليهود خلال الحرب.

فقد مزقت صفحات من 265 نسخة على الاقل من المذكرات وغيرها من الكتب التي تبحث في مواضيع مشابهة.

ولم تتضح الجهة التي تقف وراء اعمال التخريب هذه، ودعت مجموعة يهودية امريكية الشرطة اليابانية الى اجراء تحقيق في الأمر.

تحقيق

ويقول مراسل بي بي سي في طوكيو روبرت وينغفيلد هايز إن كتاب مذكرات آن فرانك يعتبر بالنسبة لكثير من اليابانيين اساس معرفتهم بالمحرقة اليهودية.

ولكن الدافع الذي يقف وراء التخريب الذي تعرضت له نسخ الكتاب ما زال لغزا، فليس في اليابان جالية يهودية وليس لديها سجل في معاداة السامية.

وقال توشيهيرو اوباياشي، وهو مسؤول في مكتبة حي سوغينسامي غربي طوكيو "كل الكتب المنسوبة الى آن فرانك في مكتبتنا قد اتلفت."

وعبر مركز سيمون فيزنثال - المنظمة الدولية المعنية بحقوق اليهود - في بيان عن صدمته وقلقه ازاء اعمال التخريب مطالبا السلطات اليابانية باجراء تحقيق فيها.

وقال ابراهام كوبر مساعد رئيس المركز "إن التوزيع الجغرافي لهذه الحوادث يشير بقوة الى وجود جهد منسق للاساءة لذكرى اشهر الاطفال اليهود المليون والنصف الذين قضوا على ايدي النازي في محرقة الحرب العالمية الثانية."

ومضى للقول "إن الملايين من اليابانيين يقرأون كتب آن فرانك ويقدسون ذكراها. فقط اولئك الغارقون في الكراهية والتعصب يمكنهم اتلاف كلمات آن المليئة بالشجاعة والامل والحب وهي تواجه الموت المحقق."

وكان كتاب مذكرات آن فرانك قد أدرج في "قائمة ذاكرة العالم" العائد لمنظمة اليونسكو عام 2009.

وقد ترجمت المذكرات الى اليابانية في ديسمبر / كانون الاول 1952، وتربع على قمة قائمة المبيعات في البلاد عام 1953.

صراع الشباب

وقال البروفيسور روتيم كاونر، خبير التاريخ الياباني والحضارة اليابانية في جامعة حيفا في اسرائيل لبي بي سي إن الكتاب حقق شعبية كبيرة ونجاحا ملحوظا في اليابان.

ويقول إن عدد النسخ التي بيعت في اليابان لم يتجاوزها الا عدد النسخ التي بيعت في الولايات المتحدة، مضيفا انه بالنسبة للقارئ الياباني تجاوزت القصة التي يرويها الكتاب شخصيتها اليهودية واصبحت ترمز الى صراع الشباب من اجل البقاء.