وفاة نجمة مسلسل "داينستي" كيت أومارا عن عمر 74 عاما

مصدر الصورة Getty Image caption قال وكيل أعمال كيت أومارا "إن نجمة مضيئة قد رحلت سيفتقدها كل من عرفها وعمل معها."

توفيت الممثلة البريطانية كيت أومارا، بطلة مسلسل "داينستي" السابقة، عن عمر يناهز 75 عاما.

وكانت أومارا قد عرفت بشكل خاص لتجسيدها دور "كاساندرا موريل" في المسلسل الأمريكي الشهير، والذي جاءت فيه أختا لشخصية أليكس كولبي التي قدمتها الممثلة جون كولينز.

كما عرفت لأدوار هامة أخرى قدمتها في مسلسلي "هاوردز واي" (أسلوب هاورد)، و"تراينغل" (مثلث) في الثمانينيات، بالإضافة إلى مسلسل "دوكتور هو؟" (من الطبيب؟).

مصدر الصورة PA Image caption شاركت أومارا في العديد من الأعمال الفنية منذ السيتينيات

وقال فيل بيلفيلد، وكيل أعمال أومارا، إنها ماتت في سوسكس في انجلترا بعد مرض لم يدم طويلا.

وأشاد بـ "حيويتها وطاقتها" و"حبها للحياة والمسرح"، قائلا "إن نجمة مضيئة قد رحلت سيفتقدها كل من عرفها وعمل معها."

وإثر إعلان وفاة أومارا كتبت زميلتها كولينز تغريدة على موقع تويتر تقول فيها "إن رحيل أومارا خبر شديد الحزن. لقد استمتعنا سويا حين لعبت دور كاساندرا معي."

كما كتب الممثل توم بيكر، الذي شاركها التمثيل في "دوكتور هو"، تغريدة قال فيها "لم تعد كيت أومارا بيننا. إنه خبر حزين جدا. لقد كانت ممثلة وسيدة موهوبة وملتزمة تجاه عملها. لقد خسرناها."

وكانت أومارا قد لعبت أيضا دورا في المسلسل الكوميدي الذي أنتجته بي بي سي "أبسولوتلي فابيولوس" (رائع للغاية) في التسعينيات، كما ظهرت في مسلسل "باد غيرلز" الدرامي عام 2001.

وفي 2012 شاركت في النسخة المسرحية من رواية أغاثا كريستي "الموت على ضفاف النيل".

يذكر أن أومارا نشرت سيرتين ذاتيتين بالإضافة إلى روايتين.

Image caption يقول زملاء أومارا إنها كانت ممثلة شديدة الموهبة والحب لعملها

وكانت قد تزوجت من الممثلين ريتشارد ويليس وجيريمي يونغ، وتركت أختا على قيد الحياة، بينما مات ابنها ديكون العام الماضي.

وكان آخر ما كتبته أومارا على تويتر "الكثير من الشكر على تغريداتكم الطيبة، تسعدني قرائتها كثيرا. مع حبي."