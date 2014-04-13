"كتاب المورمون" تكتسح جوائز أوليفييه المسرحية في لندن

مصدر الصورة Image caption فازت مسرحية "كتاب المورمون" بأربع من جوائز أوليفييه المسرحية

فازت مسرحية "كتاب المورمون" بأربع من جوائز أوليفييه المسرحية، من بينها أفضل مسرحية موسيقية.

وفازت المسرحية المثيرة للجدل، التي أنتجها كل من تيري باركر ومات ستون اللذين انتجا مسلسل الرسوم المتحركة "ساوث بارك"، بجائزتين للتمثيل وجائزة لتصميم الرقصات.

وكان الفائز الرئيسي في جوائز أوليفييه المسرحية السياسية "تشيمريكا"، حيث فازت بثلاث جوائز وجائزتين اخريين بالمشاركة مع مسرحيات أخرى.

وكان بيني اندرسون وبيورن أولفيوس مغنيا فريق أبا الشهير من بين الذين شاركوا في حفل توزيع الجوائز.

وغنى النجمان مع الطاقم الحالي لمسرحية "ماما ميا" في نهاية الحفل احتفالا بمرور 15 عاما على عرض مسرحية "ماما ميا" على خشبة المسرح في لندن.

مصدر الصورة Image caption كان بيني اندرسون وبيورن أولفيوس مغنيا فريق أبا الشهير من بين الذين شاركوا في حفل توزيع الجوائز.

وتمنح الجوائز، على شرف النجم المسرحي والسينمائي الشهير لورانس أوليفييه، سنويا من قبل جمعية المسرح في لندن.

وفاز جافين كريل بجائزة أفضل ممثل في مسرحية غنائية وستيفن أشفيلد بجائزة أفضل ممثل مساعد عن مسرحية "كتاب المورمون" التي تدور حول اثنين من مبشري طائفة المورمون في قرية نائية في أوغندا.

وفازت ليزلي مانفيل بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسرحية "أشباح" من تأليف هينريك إبسن.

وفازت مسرحية "تشيمريكا" بجائزة أفضل مسرحية جديدة وأفضل مخرج لمخرجها ليندسي تيرنر وأفضل ديكور مسرحي لإيز ديفلين.

وفازت المسرحية، التي تدور أحداثها عن الرجل الذي تحدى الجيش الصيني في ميدان تيان أن مين في بكين عام 1989، أيضا بجائزة أفضل إضائة وصوت بالمشاركة مع مسرحيتي "تشارلي ومصنع الشوكولاتة".