الممثلة جودي فوستر تتزوج من صديقتها ألكسندرا هيديسون

مصدر الصورة Reuters Image caption سبق لفوستر أن أعلنت خلال حفل جوائز غولدون غلوب أنها مثلية جنسيا

تزوجت الممثلة الأمريكية جودي فوستر من صديقتها المصورة والممثلة ألكسندرا هيديسون، حسب وكيلة أعمالها.

وكانت فوستر الفائزة بجائزة الأوسكار أعلنت في خطاب لها بمناسبة توزيع جوائز الغولدن غلوب أو الكرة الذهبية (مجموعة جوائز أمريكية سنوية للأفلام والتلفزيون) أنها مثلية جنسيا.

وأنهت فوستر في عام 2008 علاقة جمعتها مع صديقتها السابقة سيدني برنارد واستمرت لمدة عشرين عاما وأثمرت عن ولدين.

وقالت محطة أمريكية متخصصة في أخبار المشاهير أن العلاقة الغرامية بين فوستر وهيديسون بدأت في السنة الماضية.

وكانت هيديسون أقامت علاقة غرامية مع الكوميدية الأمريكية، إلين ديغينيريس، ومقدمة برنامج مقابلات تلفزيوني.

ولم تتسرب معلومات بشأن حفل الزفاف المرتقب لكن ولاية كاليفورنيا حيث تعيش فوستر تسمح كما هو الشأن في 17 ولاية أخرى بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا بعقد قران المثليين جنسيا.

وبدأت فوستر البالغة من العمر 51 عاما مشوارها في عالم التمثيل عندما كانت تبلغ من العمر ثلاث سنوات إذ شاركت في الإعلانات التلفزيونية لكن شهرتها بدأت في عام 1976 عندما شاركت في تمثيل دور مراهقة تمارس البغاء في فيلم "سائق التاكسي"، الأمر الذي رشحها لنيل جائزة الأوسكار.

وشاركت بعد ذلك في أكثر من 40 فيلما بحيث فازت بجائزتي الأوسكار لأحسن ممثلة عن دورها في فيلم "المتهم" الذي أنتج في عام 1988 وقامت خلاله بدور ضحية الاغتصاب وعن دورها في فيلم "صمت الحملان" الذي أنتج في عام 1991.

وبالإضافة إلى المشاركة في تمثيل الأفلام، أخرجت فوستر بعض الأفلام.