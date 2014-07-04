مصدر الصورة reuters Image caption قالت شاكيرا إن لديها علاقة معقدة تربطها بكرة القدم

من المنتظر أن تغني شاكيرا، مغنية البوب الشهيرة، في احتفال نهائي كأس العالم هذا العام.

ومن المقرر أن تقام هذه الاحتفالية قبل المباراة النهائية للكأس في مدينة ريو دي جانيرو في الثالث عشر من يوليو/ تموز.

وستؤدي المغنية الكولومبية أغنيتها "لا لا لا (برازيل 2014)" في استاد الماراكانا.

ويعتبر ذلك ثالث ظهور لها على التوالي في احتفاليات نهائيات كأس العالم، وذلك بعد أن غنت بكأسي العالم في جنوب أفريقيا عام 2010 وفي ألمانيا عام 2006.

وعبرت شاكيرا عن سعادتها الغامرة بغنائها في هذا المونديال.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الوطني لبلادها منتخب البرازيل اليوم الجمعة في مباريات دوري الثمانية.

وصرحت المغنية بأن لديها "علاقة معقدة مع كرة القدم لأسباب واضحة"، مضيفة أنها تدرك مدى اهتمام الناس بكأس العالم، وهي من بينهم".

وقالت شاكيرا: "لقد أظهر المعجبون دعما كبيرا لهذه الأغنية، ولا أطيق صبرا كي أغنيها لهم في الاحتفالية."

وكانت المغنية الكولومبية ذات السبعة والثلاثين عاما قد أنجبت العام الماضي مولودا من لاعب خط الدفاع الإسباني جيرارد بيكيه.

وكانت شاكيرا قد قدمت أيضا الأغنية الرسمية لكأس العالم 2010 "واكا واكا (ذيس تايم فور أفريكا)" والتي حققت أعلى مبيعات على الإطلاق بين أغنيات كأس العالم.

كما ستشهد احتفالية نهائي كأس العالم أيضا مشاركة المغني المكسيكي كارلوس سانتانا ومغني الهيب هوب الأمريكي وايكليف جين في تقديم النشيد الرسمي للمونديال "دار اوم جييتو"، إلى جانب البرازيلي أليكساندر بيريس.

وتضم وقائع الاحتفالية أيضا أداء المغني البرازيلي اللامع إيفيته سانغالو مزيجا من الأغاني البرازيلية المعروفة، كما سيكون هناك أيضا عرض لرقصة السامبا البرازيلية تقدمه مجموعة من طلبة إحدى مدارس ريو دي جانيرو.