Image caption الاعلامي حافظ الميرازي

انضم الإعلامي البارز حافظ المرازي لفريق عمل بي بي سي في القاهرة ليقدم برنامجا أسبوعيا يناقش كافة التطورات والأحداث في مصر بشكل متوازن وحيادي.

ويرى سمير فرح مدير وحدة البرامج فى بي بي سي أن عودة المرازي إلى بي بي سي تمثل إضافة غاية في الأهمية لجدول البرامج التي "نقدمها من خارج لندن".

وقال فرح إن البرنامج الجديد على الشؤون المصرية، السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه يأتي في الوقت المناسب، بالنظر لما تمر به مصر حاليا وانعكاسات ذلك على المنطقة كلها.

وأضاف أن حافظ بخبرته الإعلامية الطويلة، والاحترام الكبير الذي يحظى به فى الداخل والخارج علاوة على سابق خبرته فىي بي بي سي وإطلاعه على مبادئها وقواعدها التحريرية، سيكون أفضل إضافة لشاشة وميكروفون بي بي سي بما يصب في صالح المشاهد والمستمع.

وعمل الميرازي مراسلا لإذاعة بي بي سي في الولايات المتحدة بين عامى 1998 و 2000 قبل أن يلتحق بفريق قناة الجزيرة في واشنطن كمدير لمكتبها هناك من 2001 إلى 2007 كما كان يقدم برنامجا اسبوعيا من العاصمة الأمريكية.

وفي اعقاب عودته للاستقرار في مصر، منذ عدة سنوات، عمل في عدد من القنوات كمقدم للبرامج مثل قناة الحياة والعربية ودريم. وهو يعمل الآن أستاذا متفرغا فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة.