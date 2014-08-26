بيع أول مجلة مصورة لـ "سوبرمان" بـ3.2 مليون دولار

مصدر الصورة BBC World Service Image caption طبع نحو 200 ألف نسخة من القصة عام 1938، لكن لم يبق منها إلا عدد قليل في حالة جيدة

بيعت نسخة مصورة نادرة من قصة "سوبرمان" مقابل 3.2 مليون دولار، وهو سعر قياسي لكتاب رسوم مصورة، حسب موقع "إي باي".

وصدرت قصة سوبرمان لأول مرة عام 1938 في مجلة "أكشن كوميكس" للرسوم المصورة، والتي كانت تباع النسخة منها بـ 10 سنتات امريكية فقط.

ويعتقد أن هناك 50 نسخة أصلية من هذه القصة لم يتم استردادها حتى الآن.

وقالت مؤسسة "متروبوليس كوميكس" بنيويورك إنها اشترت القصة، التي وصفت بأنها الأكثر جودة.

وضرب هذا المبلغ الرقم القياسي السابق الذي وصل إلى 1.4 مليون جنيه استرليني، والذي دفع مقابل شراء نسخة أخرى من نفس القصة عام 2011.

ووفقا لمؤسسة "سيرتيفايد غارانتي كومباني، التي تقيم حالة كتب الرسوم المصورة، حصلت النسخة التي بيعت مؤخرا على تسع درجات من عشرة فيما يتعلق بحالتها.

وأشارت المؤسسة إلى أن صفحات القصة ما زالت بيضاء.

وكانت القصة محفوظة في خزانة مصنوعة من خشب الأرز في منزل بولاية ويست فرجينيا بعد شرائها عام 1938، وفقا لبائعها دارين آدامز.

وبعد وفاة مالك القصة، باعتها العائلة لتاجر في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي، قبل أن تباع في نهاية المطاف لآدامز، الذي يدير متجر "بريستاين كوميكس" لولاية واشنطن.

وقال ستيفن فيشلر، من مؤسسة "متروبوليس كوميكس"، لوكالة اسوشيتد برس إن الفرصة كانت "جيدة للغاية بالدرجة التي لا يمكن تفويتها".

عهد جديد

وقال فيشلر: "من الصعب أن نصدق أن قصة رسوم مصورة للأطفال قيمتها 10 سنت تستحق كل هذه الأموال، ولكنه سوبرمان".

وأضاف: "إنه شيء مبدع، وهذه هي المرة الأولى التي يرى فيها أحد ما كان عليه هذا البطل".

وبالنسبة للنسخة التي بيعت عام 2011 فكان تقييمها تسعة من عشرة، ولكن صفحاتها كانت باهتة.

وسيخصص واحد بالمئة من عائدات بيع النسخة الأخيرة لمؤسسة "كريستوفر آند دانا ريف" الخيريرية للشلل والتي سميت على اسم بطل فيلم سوبرمان الراحل وزوجته.

يذكر أن شخصية سوبرمان من تأليف الكاتب جيري سيغل والفنان جو شوستر، وطبع نحو 200 ألف نسخة من أول عدد منها.

وباع سيغل وشوستر حقوق سوبرمان مقابل 130 دولار فقط لمؤسسة "ديتيكتف كوميكس" عام 1938، على الرغم من أن الرجلين دخلا في معارك ضارية من أجل حقوق ملكية الشخصية بعدما أصبحت ظاهرة عالمية.