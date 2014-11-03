وفاة الممثلة المصرية مريم فخر الدين

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توفيت في القاهرة الممثلة المصرية مريم فخر الدين عن عمر 81 عاما.

وتعد مريم احدى أشهر من وصفن بحسناوات السينما المصرية. وكثيرا ما لعبت أدوار الفتاة الرقيقة والجميلة والمغلوبة على أمرها أحيانا والضحية أحيانا أخرى. الا أنها قامت أيضا بالكثير من الأدوار الأخرى ولعبت أدوار البطولة أمام عدد كبير من نجوم السينما المصرية.

مثلت مريم فخر الدين في نحو 240 فيلما، وذاعت شهرتها في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

ولدت في الفيوم في 8 يناير/كانون ثاني 1933 لاب مصري و أم مجرية.

مصدر الصورة b Image caption مريم فخر الدين التي لقبها النقاد حسناء الشاشة

وحصلت على شهادة البكالوريا من المدرسة الألمانية في القاهرة. وفازت بلقب أجمل وجه شرقي عن طريق إحدى المجلات الفرنسية وهو ما لفت أنظار السينما اليها لتكون بطلة للعديد من الأفلام.

وهي الأخت الكبرى للممثل يوسف فخر الدين.

تأثرت مريم فخر الدين كالكثيرات من فتيات جيلها السينمائي بالسينما الأمريكية ونجماتها الساطعات في تلك الفترة مثل شيرلي تمبل ومارلين مونرو. وكانت أحدى النجمات اللائي وصفهن النقاد بلقب حسناء السينما.

مصدر الصورة b Image caption يعد دورها أمام عبد الحليم حافظ في فيلم "حكاية حب" أحد أهم أدوارها في السينما

ومن أشهر ادوارها العالقة بأذهان جمهورها دور الأميرة الارستقراطية "انجي" في فيلم ّرد قلبي" الذي كان يؤرخ لثورة 23 يوليو 1952 في مصر، ودورها في فيلم "حكاية حب" أمام النجم عبد الحليم حافظ.

ومع تقدمها في العمر بدأت في القيام بأدوار أقل أهمية أو ثانوية. كما قامت بأدوار مشابهه في أعمال تليفزيونية.

عاصرت مريم فخر الدين أجيالا عدة من الممثلين. ويعد دورها في فيلم "النوم في العسل" عام 1996 مع عادل امام آخر ادوارها السينمائية.

كما أنتجت مريم فخر الدين أفلاما لعبت فيها دور البطولة هي "رنة خلخال" عام 1955و"رحله غراميه" و"أنا وقلبى" عام1957.

مصدر الصورة b Image caption كثيرا ما لعبت مريم فخر الدين دور الفتاة الارستقراطية في أفلامها مثل فيلم "رد قلبي"

تزوجت مريم فخر الدين في عام 1952 من المخرج محمود ذو الفقار وقامت بعد ذلك بالتمثيل في الكثير من أفلامه. وانجبا ابنتهما إيمان.

لكن هذا الزواج انتهى بعد ثمانية أعوام في 1960.

وتزوجت بعد ذلك من الدكتور محمد الطويل وأنجبا أبنها أحمد واستمر زواجهما 4 سنوات.

وكان زواجها الثالث من المغني السوري فهد بلان الذي تزوجته في لبنان عام 1968. ولم يستمر زواجهما طويلا.

وتزوجت بعد ذلك من شريف الفضالي ليكون زوجها الرابع ، وعاشا معا فترة حتى وقع الطلاق بينهما .

مصدر الصورة b Image caption خفتت عنها الأضواء مع تقدمها في العمر وانحسار الادوار التي تقوم بها في السينما

وتوفيت مريم فخر الدين صباح الاثنين في مستشفى المعادي حيث كانت خضعت لعملية إزالة تجمع دموي من المخ. لكن حالتها الصحية تدهورت بعد إجراء الجراحة وظلت في غرفة العناية المركزة حتى توفيت.