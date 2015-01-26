Image caption حظي ديميس روسوس بشعبية واسعة في العالم العربي

توفي المغني اليوناني الأسطورة ديميس روسوس عن عمر يناهز الثامنة والستين في أحد مستشفيات أثينا.

وقد بيع ما لا يقل عن 60 مليون أسطوانة من موسيقى روسوس.

واشتهرت أغاني روسوس في سبعينيات القرن الماضي، ومنها "إلى الأبد"، "وداعا" ، "صديقي الريح"، "حين أحبك".

وكان عضوا في فرقة الروك "Aphrodite's Child".

وكان روسوس قد نقل إلى مستشفى هاجييا ، ولم تتوفر معلومات عما كان يعاني منه.

وولد ديميس روسوس في مدينة الإسكندرية في مصر عام 1946، وكان والده يونانيا ووالدته مصرية من أصل إيطالي.

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نشأ روسوس في الاسكندرية وعاش فيها حتى رحيل والديه إلى اليونان في بداية ستينيات القرن الماضي، بعد أن فقدا ممتلكاتهما على إثر أزمة قناة السويس.

وبدأ حياته الموسيقية وهو في سن السابعة عشرة حيث التحق بفرقة تدعى "The Idols" وفي تلك الفرقة تعرف على زميله اللاحق في فرقة "Aphordite's Child" فانغيليس.

وقد أنتجت الفرقة ثلاثة ألبومات، ثم بدأ روسوس بإنتاج أغانيه المنفردة التي حازت على شعبية واسعة ومنها "إلى الأبد" التي تصدرت قوائم الأغاني في بلدان عدة آنذاك.

عرف روسوس بارتداء القفطان الذي أغرم به، وكان يرتديه حتى في حفلاته.