أصل رقصة "تويرك" لمايلي سايرس يعود لعام 1820

مصدر الصورة AP Image caption مايلي سايرس رقصت بطريقة التويرك في حفل إم تي في 2013.

تعود كلمة "تويرك"، وهي اسم الرقصة المثيرة التي تؤديها نجمة البوب الأمريكية الشهيرة مايلي سايرس، إلى عام 1820، حسب قاموس أكسفورد الإنجليزي.

ووجد الباحثون أن هذه الكلمة، التي كانت من بين 500 كلمة جديدة أضيفت إلى القاموس، استخدمت للمرة الأولى عام 1820، في إشارة إلى حركة الالتواء أو الاهتزاز أو الإرتعاش.

ويعتقد أن هذا الفعل ظهر فيما بعد عام 1848، قبل أن يتغير هجاء الكلمة عام 1901، حسب القاموس.

وكانت سايرس قد أدت هذه الرقصة المثيرة خلال حفل توزيع جوائر "إم تي في" الموسيقية عام 2013.

ويعرف القاموس "تويرك" على أنها رقصة "بطريقة جنسية استفزازية، وذلك باستخدام حركات من أسفل الفخذين بينما يكون الشخص مائلا للأمام أو في وضعية القرفصاء".

فوجئنا

وتقول فيونا ماكفرسون، المحررة البارزة في قاموس أوكسفورد الإنجليزي: "نحن واثقون من أن هذا الفعل يشير إلى نفس الرقصة. هناك استخدام مستمر للكلمة حتى يومنا هذا ليعني نفس الشئ. أعتقد أنه أمر رائع للغاية أن يكون أصل الكلمة يعود لهذا الوقت المبكر. لقد فوجئنا تماما".

مصدر الصورة Getty Image caption أدت مايلي سايرس رقصة "تويرك" المثيرة خلال حفل توزيع جوائر "إم تي في" الموسيقية عام 2013

ويسجل قاموس أوكسفورد الإنجليزي معنى ومراحل تطور كلمات اللغة الإنجليزية.

ولكي يضيف القاموس أي كلمة جديدة، يجب أن يكون هناك استخدام شائع لهذه الكلمة لمدة 10 سنوات على الأقل في الروايات والصحف.

ودخلت كلمة "تويرك" قاموس أكسفورد الإنجليزي للمرة الأولى عام 2013.