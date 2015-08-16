مؤسس أمازون: فريق "توب غير" السابق، كلاركسون ورفاقه، قيمتهم كبيرة

مصدر الصورة PA Image caption مؤسس أمازون أكد أن كلاركسون ورفاقه يستحقون الكثير وسيكون برنامجهم مفاجأة لمشاهدي أمازون حول العالم

قال مؤسس شركة أمازون إن البرنامج الجديد الذي سيقدمه فريق عمل برنامج "توب غير" السابق، عبر خدمة الشركة للبث الحي على الإنترنت سيكون "باهظ جدا جدا جدا".

وأكد جيف بيزوس، في تصريحات لصحيفة صنداي تليغراف، أن جيريمي كلاركسون وريتشارد هاموند وجيمس ماي "قيمتهم كبيرة وهم يعلمون هذا".

وسيقدم فريق عمل "توب غير" السابق ثلاثة أجزاء من برنامج السيارات الجديد لصالح أمازون برايم على أن يبث أولها في 2016.

ويأتي البرنامج الجديد بعد أن ترك كلاركسون، وهاموند، وماي البرنامج الشهير على شاشة "بي بي سي" في وقت سابق من العام الجاري.

ولم يُجدد تعاقد كلاركسون بعد اعتدائه بدنيا على أحد منتجي برنامج "توب غير" الذي استمر عرضه لسنوات طويلة.

كما ترك زملاؤه البرنامج أيضا بعد رفض بي بي سي تجديد تعاقده.

العصر الذهبي للتليفزيون

وقال بيزوس إنه "متحمس جدا" للبرنامج الجديد.

وأضاف "لدينا الكثير من المفاجآت، التي أعتقد أنها ستعجب المشاهدين في بريطانيا وجميع أنحاء العالم، وأعتقد أن برنامج كلاركسون الجديد أحد تلك المفاجآت".

Image caption كلاركسون ورفاقه تركوا برنامج توب غير على بي بي سي مطلع العام الحالي بعد اعتدائه على أحد العاملين معه بدون مبرر

وأعرب عن اعتقاده بأن العصر الحالي هو "العصر الذهبي للتلفزيون". وأوضح قائلا "إذا رجعنا بالزمن خمس سنوات فقط لا يمكن العثور على قائمة مواهب من الدرجة الأولى لعمل حلقات تلفزيونية، أو، إذا كان هناك فسيكون شيئا نادرا".

وأضاف "هذا التغيير يفتح المجال لقول ما نريد (رواية القصة)، وعندما نمزجها مع استخدام طرق الإنتاج السينمائي إضافة ووجود أسماء لامعة، عندها نرى السبب في مشاهدتنا التلفزيون الرائع".

ومن المتوقع أن يخرج البرنامج، الذي لم يحدد له اسم بعد، مخرج "توب غير" السابق آندي ويلمان الذي ترك العمل مع "بي بي سي" عقب "المشاجرة".

وقال ويلمان إنهم وافقوا على العمل مع أمازون لأنها "سوف توفر لنا القدر الذي نريده من الحرية، كما ستكون هناك ميزانية كافية لإنتاج برامج في مستوى الجودة التي نريدها في المستقبل".