مهرجان برلين السينمائي: "نار في البحر" يفوز بجائزة الدب الذهبي

مصدر الصورة . Image caption يصور مخرج الفيلم الإيطالي جيانفرانكو روسي حوداث مريعة شهدتها جزيرة لامبيدوسيا الإيطالية.

فاز فيلم وثائقي عن أزمة اللاجئين في أوروبا "نار في البحر" بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي.

ويصور مخرج الفيلم الإيطالي جيانفرانكو روسي حوداث مريعة شهدتها جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وقال روسي عند استلامه الجائزة من الممثلة الأمريكية ميريل ستريت "آمل أن ينشر هذا الفيلم التوعية، لأنه من غير المقبول أن يموت الناس وهم يعبرون البحر هرباً من المآسي".

ويعكس فيلم "نار في البحر" محنة المهاجرين وهم يجتازون البحر باتجاه أوروبا، والحياة اليومية التي يعيشها سكان جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وقالت ستريب: "طريقة عرض الفيلم والقصص المنتقاة في الفيلم، تؤكد لنا أهمية الأفلام الوثائقية".

وفازت بجائزة أفضل مخرجة ميا هانسون -لاف عن فيلمها Things to come ، ولعبت الممثلة ايزابيل هوبيرت فيه دور معلمة تحاول التعامل مع موت والدتها وزواجها المفكك.

ونال التونسي مجد ماستورة جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Inhebbek Hedi الذي يجسد قصة حب بعد ثورات الربيع العربي في حين فازت ترين ديرهولم بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم Kollektivet.

وحصد فيلم "الموت في سراييفو" جائزة لجنة التحكيم الكبرى ( الدب الفضي).

مصدر الصورة . Image caption نال التونسي مجد ماستوراس جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم Inhebbek Hedi

مصدر الصورة . Image caption فازت بجائزة أفضل مخرجة ميا هانسون -لاف عن فيلمها Things to come