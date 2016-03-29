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ينظم حفل موسيقي لإحياء ذكرى مغني الروك البريطاني الراحل ديفيد بوي بغية جمع تبرعات لصالح الأعمال الخيرية، وسوف يبث الحفل مباشرة على مستوى العالم، بحسب الجهات المنظمة.

ويمكن لمحبي بوي مشاهدة الحفل مباشرة على الإنترنت باستخدام برنامج سكايب مقابل التبرع بنحو 15 جنيه استرليني كحد أدنى لمشاهدة الحفل.

وسوف يقام الحفل لتقديم موسيقي ديفيد بوي في قاعة راديو سيتي الموسيقية في نيويورك يوم الجمعة.

ومن بين المشاركين في الحفل فرق "مامفورد آند صنس" و "بلوندي" و "ذا بيكسيس" الموسيقية.

وتضم قائمة المشاركة الفنية 18 فنانا أكدوا مشاركتهم في الحفل حتى الآن من المقرر تأبينهم الأسطورة الموسيقية الذي توفي متأثرا بمرض السرطان في يناير/كانون الثاني الماضي.

ومن المتوقع أن يعتلي منصة الحفل توني فيسكوتي، منتج أعمال بوي.

ويمكن للمعجبين التبرع عن طريق موقع "أمادو" الإلكتروني المعني بجمع التبرعات، وسوف تخصص كافة عائدات الحفل لصالح الأعمال الخيرية الفنية والموسيقية والتعليمية.

ويقام حفل مشابه في قاعة كارنيغي في نيويورك يوم 31 مارس/آذار.