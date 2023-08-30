نتفليكس تدخل بحذر إلى عالم ألعاب الكومبيوتر

صدر الصورة، NETFLIX التعليق على الصورة، لعبة Queen's Gambit هي لعبة شطرنج مستوحاة من المسلسل الذي يحمل نفس الاسم

Author, ستيفان باول

Role, مراسل متخصص بألعاب الكومبيوتر

قبل ساعة واحدة

عندما نفكر في منصة نتفليكس من المرجح أن أول ما يتبادر إلى أذهاننا برنامج أو مسلسل تلفزيوني أو فيلم لا يُنسى.

لا شك أن الكثيرين استمتعوا بمتابعة مسلسلات كلعبة الحبارSquid Game وبريدجيرتون Bridgerton وأشياء غريبة Stranger Things.

ومن الواضح اليوم أن منصة البث المباشر الشهيرة تأمل أن تحتل ألعاب الفيديو من إنتاجها مكانا في تلك القائمة.

تقول نتفليكس إن الألعاب تشكل جزءا أساسيا من خطتها للبقاء على صلة بالجمهور في السنوات المقبلة، وتعمل بتأنٍ على تكثيف الخطط لتمنح مشتركيها فرصا أكبر لتجربة الألعاب الإلكترونية.

وقالت ليان لومب ، نائبة رئيس قسم الألعاب الخارجية في نتفليكس، لبي بي سي نيوز: "تعد الألعاب أحد أكبر أشكال الترفيه الموجودة اليوم، لذلك يعد تضمينها في اشتراكات في المنصة مجرد امتداد طبيعي".

وأضافت: "إن الخطوط الفاصلة بين الطرق المختلفة التي يستمتع بها المستخدم بالمواد الترفيهية تبدو غير واضحة، أي عندما تكون في تلك الحالة حين تشعر بأنك تتوق إلى الجلوس ومشاهدة فيلم أو ربما تشعر بأنك أكثر نشاطًا وتفضل أن تلعب لعبة، نريد التأكد من أن لديك شيئا يناسبك لتتمكن من الاختيار".

"هدفنا هو توفير ألعاب ترضي كل الأذواق، لا أن نركز على تقديم لعبة واحدة، بل مجموعة منتقاة من الألعاب التي يمكن للمشتركين الاختيار بينها".

صدر الصورة، NETFLIX التعليق على الصورة، طورت ستوديوهات ريبستون في ليفربول بالمملكة المتحدة لعبة The Queen's Gambit

تخطى البودكاست وواصل القراءة بي بي سي إكسترا بودكاست أسبوعي يقدم قصصا إنسانية عن العالم العربي وشبابه. الحلقات البودكاست نهاية

منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أصبحت الألعاب متاحة على منصة نتفليكس، لكن هذا التطور لم يلحظه العديد من المستخدمين. تقول لومب إن نتفليكس تعمدت عدم إثارة ضجة في الإعلان عن خدمتها الجديدة، بل تأنت واستغرقت وقتا كافيا لفهم السوق أولا.

حتى الآن، تقدم المنصة ألعابا للهواتف الذكية، بعضها مرتبط بانتاجاتها الشهيرة (مثل Stranger Things) والبعض الآخر غير مرتبط بأي منها (مثل Reigns: Three Kingdoms).

وتلك الألعاب متاحة حاليا فقط على أجهزة الهواتف الذكية، غير أن نتفليكس تجري حاليا اختبارات لمعرفة الطريقة الأمثل لتقديم الألعاب على أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر.

يعد هذا النهج البسيط خطوة معقولة وفقا للصحفية المتخصصة بألعاب الكومبيوتر شاي تومسون، التي توضح أن الصناعة "مليئة بالمحاولات الفاشلة" للعلامات التجارية الإعلامية للدخول إلى عالم الألعاب.

وتقول تومسون: "عندما حاولت مؤسسات الترفيه الرئيسية الأخرى دخول مجال الألعاب، وجدت صعوبة حقيقية، أعتقد أن الأمر يرجع في كثير من الأحيان إلى سوء فهم الشركات بشكل أساسي لماهية الألعاب كشكل من أشكال الترفيه التي تجعلها جذابة للاعبين".

وتضيف تومسون: "تعد أمازون غيمز Amazon Games مثالا واضحا على ذلك، فقد كان لديها ألعاب مثب Lost Ark وCrucible بميزانيات كبيرة ولكن تلك الألعاب كانت تفتقر إلى الإبداع والتفرد الذي نتوقعه في مثل هذا النوع من الألعاب. وهذا سبب مهم وراء عدم قدرة تلك الألعاب على إحداث أثر في فضاء ألعاب الكومبيوتر".

تُظهر تجارب مثل تجربة أمازون وشركة التكنولوجيا العملاقة غوغل، التي أغلقت وحدة الألعاب Stadia الخاصة بها هذا العام، مدى صعوبة العثور على مكان في فضاء ألعاب الكومبيوتر.

تقول تومسون: "إن التركيز على ألعاب الهاتف المحمول كخطوة أولى، هو استراتيجية ذكية يمكن أن تصب في مصلحة نتفليكس، ويبدو أنهم يتريثون لفهم المشهد ولفهم اللاعبين، ورغم أن المنصة قد مرّت ببعض الإشكالات التي أثرت على سمعتها في مجال البث المباشر مؤخرا، ولكن يبدو بوضوح أنهم يحاولون العمل لدعم فضاء الألعاب".

ومضت تقول: "لكن منح اللاعبين ما يريدون، وليس ما تعتقد الشركات الكبيرة أنهم يريدونه، سيكون المفتاح لإنجاز هذه المهمة بنجاح، إنه الإبداع والتفرد".

صدر الصورة، AMAZON STUDIOS التعليق على الصورة، تنتج أمازون ألعابا مثل اللعبة الجماعية New World، منذ عام 2012

تقول لومب إنه يمكننا أن نتوقع أن تستفيد نتفليكس من حقوق ملكيتها الفكرية لأقصى حد في المستقبل، وتشرح قائلة: "إن ربط العروض والأفلام والألعاب معا في منصتنا هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه".

في مكاتب عصرية وسط ليفربول، ذلك بالضبط ما يحاول فريق ريبستون ستوديوز Ripstone Studios إنجازه.

بين النباتات النضرة والتذكارات المتناثرة على المكاتب، يجلس مطورون ومبرمجون مشغولون بالعمل على التحديث الجديد التالي لشراكتهم الأولى مع نتفليكس في لعبة The Queen's Gambit.

كما هو متوقع ، تلك اللعبة هي محاكاة للعبة شطرنج واقعية مستوحاة من مغامرات شخصية بيث هارمون(الشخصية الرئيسية) في المسلسل التلفزيوني الذي يحمل نفس اسم اللعبة.

فاز الفريق بعقد تطوير اللعبة بعد أن أرسل المدير التنفيذي للقسم الإبداعي في ريبستون ستوديوز، جيمي برايشو، بريدا إلكترونيا إلى نتفليكس.

وقال ضاحكا: "سألتهم في ذاك البريد الإلكتروني؛ متى ستصبح نتفليكس منصة ألعاب أيضا؟".

أصبحت ريبستون، صاحبة الباع الطويل في إنتاج ألعاب الشطرنج، واحدة من أولى الشركات التي دخلت في شراكة مع عملاق البث المباشر نتفليكس للعمل على تطوير ألعاب خاصة بالمنصة.

يقول برايشو إن العلاقة ليست مجرد اتفاقية ترخيص، بل هي "شراكة تعاونية" حيث تتقاسم الشركتان الخبرات مع بعضهما البعض.

بالإضافة إلى تقديم المزيد من المحتوى لعملاء نتفليكس في سوق تتزايد فيه المنافسة، يعتقد برايشو أن تعاونهم يمثل فرصة للمساعدة في تنمية الألعاب كشكل من أشكال الترفيه أيضا ويقول: "يبلغ عدد جمهور نتفليكس الآن 238 مليون شخص".

"الكثير منهم لم يلعبوا أي لعبة من قبل، لذلك كان علينا أن نفكر في تصميم لعبة يسهل على أكبر عدد ممكن من الأشخاص استخدامها، حتى لو لم يكونوا قد جربوا أي لعبة فيديو سابقاً".

"إنه أمر مثير لأنه من المحتمل أن يسمح لعدد أكبر من الأشخاص بتجربة متعة ممارسة الألعاب وبالتالي أن يزيد من شعبية ألعاب الفيديو بشكل عام".

صدر الصورة، NETFLIX التعليق على الصورة، بدأت نتفليكس بإنتاج ألعاب مثل Stranger Things 3: The Game للمشتركين في عام 2021

نظرا لثقته في أن هذه الاتفاقية "مربحة للجانبين"، فإن برايشو ليس قلقا من احتمال الانضمام إلى التاريخ الطويل من الارتباطات الفاشلة بين الألعاب من جهة والأفلام والمسلسلات التلفزيونية من جهة ثانية.

ويشرح قائلا: "نعم، هناك الكثير من الأمثلة القاشلة في الماضي القريب التي اخفقت فيها الألعاب المرتبطة بأفلام أو مسلسلات التلفزيون، ولكن عادة ما يكون مرد الفشل إلى وجود جداول زمنية محددة".

"تعتمد نتفليكس نهجا أكثر نضجا، حيث لا تتقيد بتوقيت إصدار مشترك للعبة والفيلم أو المسلسل المستوحاة منه، لذلك يكون حجم التنازلات المطلوبة أقل".

وستحرص المنصة على التعلم من المؤسسات الإعلامية الكبرى الأخرى المشهورة في السينما أو التلفزيون أو التكنولوجيا التي حاولت الوصول إلى فضاء الألعاب الإلكترونية.

تم إيقاف خدمة الألعاب Stadia من قبل شركة غوغل في يناير/ كانون الثاني، في حين طور قسم الألعاب في شركة أمازون ألعابه الخاصة التي حققت نجاحات متباينة.

وتعمل أمازون حاليا على تطوير لعبة Lara Croft جديدة، غير أن أيا من إصدارات الشركة لم يتمكن من منافسة ألعاب مثل Fortnite أو Call of Duty.

من خلال تركيز نتفليكس على الألعاب المصممة للهواتف الذكية، والتي في المجمل أقل تكلفة بالمقارنة مع الألعاب المصممة للكومبيوتر وأجهزة اللعب الأخرى، تكون المخاطر المالية أقل، فالمنصة لا تستثمر الملايين في لعبة واحدة، يتعين عليها أن تتنافس مع علامات تجارية كبيرة وراسخة في المجال، حتى تعتبر ناجحة.

بعبارة أخرى إذا فشلت تلك اللعبة في استمالة عدد كبير من اللاعبين، فإن العواقب المالية لن تكون كبيرة.

صدر الصورة، NETFLIX

غير أن الوجه الآخر للأمر هو أنه في مثل هذه المساحة التنافسية، إذا لم تنل اللعبة إعجاب الجماهير، فسوف ينصرفون عنها بسرعة كبيرة إلى شيء آخر، وبطبيعة الحال قد يكون من الصعب استعادة الجمهور الذي انتقل إلى ألعاب أخرى.

غير أن النهج الذي تتبعه نتفليكس يختلف عما رأيناه من قبل ولن نتمكن من الحكم على نجاحه قبل مرور بعض الوقت.