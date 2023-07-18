كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد جيل زد في تعويض ما فاته من مهارات مهنية؟

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قبل 12 دقيقة

بدأ أبناء جيل زد حياتهم المهنية في وقت عصيب. فهل سيساعدهم تمكنهم من استخدام الذكاء الاصطناعي في تعويض ما فاتهم والمضي قدما على الصعيد المهني؟

لقد عانى جيل الألفية "جيل زد" من هبوط صعب في القوى العاملة غداة انتشار وباء كورونا، إذ فقد العديد من هؤلاء العمال الجدد فرصة اكتساب المهارات الأساسية واللينة التي يتم الحصول عليها عادةً من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع زملائهم الأكبر سنًا.

ومع ذلك، كأول جيل رقمي بالكامل، فإن طلاقتهم الفطرية في استخدام التكنولوجيا يمكن أن تساعدهم في تعويض ما فقدوه وفي تكوين بعض من هذه الحيثيات في العمل، خاصة وأن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً مهماً للغاية في العمل الحديث.

ترى إيما باري، أستاذة إدارة الموارد البشرية ورئيسة مجموعة "عالم العمل المتغيّر" في كلية كرانفيلد للإدارة بالمملكة المتحدة، كيف أن انفتاح جيل زد على التكنولوجيا الجديدة يضعهم في طليعة طريقة العمل الجديدة هذه.

تقول: "مع الذكاء الاصطناعي، يميل الناس إلى الوقوع في نظرة بائسة أو متفائلة، وعادة ما يشعر الموظفون الشباب بالتفاؤل تجاه العمل مع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بشكل عام. فعلى الرغم من عدم وجود كميات هائلة من الأبحاث عالية الجودة حول هذا الموضوع حتى الآن، إلا أنه من خلال القصص المتناقلة، أصبح الشباب أكثر قبولا واستعدادا لتكييف الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية وفي العمل."

شاهدت ستيفاني فورست، مؤسسة تي إف دي، وهي شركة استشارات اتصالات ستراتيجية مقرها لندن في مجال التكنولوجيا، بشكل مباشر كيف يستخدم موظفو جيل زد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بسهولة، وسرعان ما أصبحوا ضروريين في مكان العمل.

تقول: "إنهم لا يشككون في التكنولوجيا، لا بل يرونها ببساطة وسيلة لتحسين ما يفعلونه".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يرى بعض الخبراء أنه بدون التفاعل وجها لوجه، قد يفقد الجيل زد القدرة على كيفية التواصل في مكان العمل

في شركة تي إف دي، كما تقول، كان الموظفين من جيل زد أوائل الذين جربوا أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل تشات جي بي تي للمهام بما في ذلك الإدارة والبحث وتكوين البريد الإلكتروني.

"نظراً لأن الذكاء الاصطناعي جديد جداً للجميع، فإنه يضع موظفي الجيل زد على قدم المساواة مع الأعضاء الآخرين في الفريق، ما يوفر لهم طريقة للمساهمة بشكل هادف. يمكّن الذكاء الاصطناعي الشركات التي تتطلع إلى المستقبل من التعلم من الموظفين الأصغر سناً، يقول فورست: "إنهم يستخدمون التكنولوجيا ليكونوا أكثر كفاءة".

ويشير البروفيسورباتريك ويغو، في كلية تيبي للأعمال بجامعة آياوا بالولايات المتحدة، إلى عدد الشباب الذين يعطون الأولوية لتعلم هذه المهارات باعتبارها "خطوة مهنية استراتيجية"، سواء من خلال تجربة حياتهم الشخصية، أو أخذ دورات عبر الإنترنت أو متابعة دراستهم التقليدية السبل التعليمية.

يمكن أن تساعد هذه المعرفة جيل زد على المساهمة في المهام بطرق قد لا يتمكن زملائهم الأقل إتقاناً للذكاء الاصطناعي من القيام بها، ما قد يجعل الموظفين الأصغر سناً ذا قيمة أكبر خاصة بنظرة أصحاب العمل.

يقول فان: "يمكن لموظفي الجيل زد الاستفادة من معرفتهم بالذكاء الاصطناعي لابتكار العمليات وتبسيطها والمساعدة في سد الفجوة بين الأدوار التقنية وغير الفنية".

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هذا يمكن أن يساعدهم على التميز. على سبيل المثال، في شركة فيم ميديكال، وهي شركة أدوات طبية مقرها الولايات المتحدة، يقول ديريك هاثاواي، مدير المبيعات: "إن قدرة الموظفين الشباب على استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لأتمتة الوظائف الشاقة وتحسين تدفقات العمل قد أدت إلى زيادة إنتاجيتنا بشكل كبير".

بالإضافة إلى ذلك، يقول فان: "إن إلمام جيل زد بالذكاء الاصطناعي يساعد هؤلاء الموظفين الأصغر سناً على التكيف مع هذه التغييرات وفهم تداعيات الذكاء الاصطناعي على أدوارهم، ما يجعلهم موظفين مرنين وديناميكيين."

يضيف فان كيف أن هذه المهارات ذات قيمة خاصة في الصناعات بما في ذلك التكنولوجيا والتمويل والرعاية الصحية والتسويق والتصنيع، إد تعمل الشركات على دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بسرعة.

قد يكون الشباب أيضًا أساسيًين عندما يتعلق الأمر بتشكيل ممارسات الذكاء الاصطناعي الأخلاقية، وهو مصدر قلق متزايد في جميع الصناعات ، إذ تستجمع التكنولوجيا وتيرتها. يقول فان: "يمكن لجيل زد، المعروف بنهج العمل القائم على القيم، أن يلعب دورًا أساسيًا في الوصول إلى تجارب مستخدم أفضل وتكنولوجيا أكثر شمولاً".

بالإضافة إلى ذلك، كان أحد التحديات التي يواجهها جيل زد في دخول القوى العاملة كموظفين عن بُعد هو قطع الاتصال بزملائههم الأكبر سنًا. ولكن، كما تقول فورست، يمكن أن تساعدهم معرفتهم بالذكاء الاصطناعي في بناء تلك الجسور. وقد شاهدت شركة فورست هذا في العمل عبر 20 موظفاً من أجيال مختلفة في تي إف دي. "نحن نجمع الأشخاص ذوي الخبرة القليلة والكثيرة معاً ونتعلم من بعضنا البعض."

من المهم أن ندرك أن التميز في مهارة واحدة لن تؤدي بالضرورة إلى محو بعض الحواجز المهنية التي يتعين على الجيل زد تجاوزها.

في حين أن المعرفة الفنية ستوفر دائمًا قيمة احترافية، تجادل باري بأنه قد لا يزال أمام العمال طريق للذهاب قبل أن تكون مهارات الذكاء الاصطناعي مطلوبة بالفعل في جميع المجالات. "نتخيل أن جميع المؤسسات تركز على الذكاء الاصطناعي، لكن هذا ليس الواقع بعد. إن التكنولوجيا تتحرك بسرعة ولكن التبني ربما ليس بالسرعة التي نعتقدها، "كما تقول.

ويبحث أرباب العمل عن موظفين متمرسين، وتعد المهارات الفنية جزءاً واحداً فقط من اللغز.

يقول فان: "لا تزال المهارات الأخرى، مثل الاتصال والعمل الجماعي وحل المشكلات والقدرة على التكيف تحظى بتقدير كبير".

كما يسلط الضوء على إمكانية تدريب الموظفين على الذكاء الاصطناعي، بحيث لا ينتهي الأمر بالعمال الشباب ليكونوا الموظفين الوحيدين الذين يمتلكون هذه المهارات.

في نهاية المطاف، قد لا تتصدى الطلاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي تماماً للنكسات التي واجهها جيل زد أثناء دخوله سوق العمل خلال فترة الوباء.