غضب في الإمارات بسبب فيديو لشخص دخل معرض سيارات فارهة بأموال طائلة

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قبل 49 دقيقة

أثار مقطع فيديو تداوله ناشطون،لشخص دخل معرض سيارات فارهة بأموال طائلة ويتعامل بـ"استعلاء" مع موظفي المعرض، غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما استدعى تدخلا من النيابة العامة الإماراتية.

ويظهر الفيديو شخصا يضع كمامة سوداء ويلبس زيا يشبه الزي الإماراتي، وهو يتجول داخل معرض للسيارات الفارهة ويتبعه شخصان يحملان لوحا عليه ما يظهر أنه مبالغ مالية طائلة.

وطلب الشخص الذي كان يتحدث اللغة الإنجليزية ويوزع رزمًا مالية على العاملين في المعرض، من مالك المعرض شراء سيارة أعلى ثمنًا من مبلغ مليوني درهم.

وحصد المقطع المنتشر على أكثر من 8 مليون مشاهدة.

النيابة العامة الإماراتية تتدخل

وعقب انتشار مقطع الفيديو، أصدرت النيابة العامة الإماراتية بيانا نشرته وكالة الأنباء الإمارات، قالت فيه إن " النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية أمرت بحبس مقيم من جنسية آسيوية احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها، بعد أن وجهت له اتهامات عدة".

وتابعت النيابة في البيان: "تتضمن الاتهامات التي وجهت له استخدام الشبكة المعلوماتية في بث دعايات مثيرة من شأنها إثارة الرأي العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتهمة نشر محتوى لا يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي ويسيء إلى المجتمع الإماراتي".

ووصف بيان النيابة العامة الإماراتية الطريقة التي كان يتصرف بها الشخص الظاهر في الفيديو بأنها تظهر "السفه وعدم تقدير قيمة المال، على نحو من شأنه الترويج لصورة ذهنية خاطئة ومسيئة عن مواطني الدولة والسخرية منهم، ومن ثم تأليب الرأي العام وإثارته مما يضر بالمصلحة العاكما أمرتا أمرت النيابة العامة باستدعاء مالك معرض السيارات الذي صور فيه مقطع الفيديو المشار إليه.

جدل عبر مواقع التواصل

انتشار مقطع الفيديو أثار موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات.

وأبدى مغردون سعادتهم باتخاذ السلطات للإجراءات اللازمة بحق من "يشوه سمعة الوطن والمواطن الإماراتي".

واعتبر آخرون أن "الإمارات تثبت للعالم كل أنها بلد القانون".

وبرر البعض أسباب تدخل النيابة العامة في القضية معتبرين أن ارتداء الشخص للزي الخليجي ودخوله بالطريقة المستعلية التي دخل بها إلى المعرض استفزاز للمشاعر.

من جهة أخرى أبدى مغردون استغرابهم من تدخل النيابة العامة مؤخرا في بعض القضايا.