روسيا تقصف دونيتسك بالصواريخ وزيلينسكي يتوعد من جزيرة الأفعى

صدر الصورة، Telegram التعليق على الصورة، زيلينسكي بث فيديو من على جزيرة الأفعى التي استعادتها قواته من روسيا في يونيو/حزيران من العام الماضي

Author, توماس ماكنتوش

Role, بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

قالت السلطات الأوكرانية إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم على منطقة سكنية في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

فيما بث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، مقطع فيديو لزيارته لجزيرة الأفعى، التي أصبحت رمزا للمقاومة الأوكرانية، في ذكرى مرور 500 يوم على حرب روسيا على بلاده، متوعدا بطرد روسيا من الأراضي التي احتلتها.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن خمسة أشخاص آخرين أصيبوا في القصف الروسي على بلدة ليمان.

وأضافت أن الغارة تسببت في حرائق في منزل ومطبعة وثلاث سيارات أخمدها رجال الإنقاذ.

ورغم القصف الروسي إلا أن الهجوم المضاد الأوكراني، الذي بدأ الشهر الماضي، لا يزال مستمرا في شرق دونيتسك ومناطق جنوب شرق زابوريجيا.

وتتقدم القوات الأوكرانية ببطء، بسبب استمرار روسيا في استخدام الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار لوقف التقدم الأوكراني.

وقال المتحدث باسم مجموعة القوات في شرق أوكرانيا سيرهي تشيرفاتي، للتلفزيون الأوكراني يوم الجمعة، إن مدينة ليمان الصغيرة هي تقاطع رئيسي للسكك الحديدية في دونيتسك وإن روسيا "تركز قوات قوية للغاية" هناك.

صدر الصورة، STATE EMERGENCY SERVICE UKRAINE التعليق على الصورة، روسيا قصفت بالصواريخ يوم السبت مناطق سكنية في منطقة دونيتسك

وقال حاكم منطقة دونيتسك ، بافلو كيريلينكو، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت: "إنه في حوالي الساعة 10:00 صباحا، قصف الروس المدينة بقاذفات صواريخ متعددة وتضرر منزل ومتجر".

ولم تتمكن بي بي سي من التحقق من هذه المزاعم.

وكان 10 أشخاص، بينهم امرأة تبلغ من العمر 95 عاما، قد لقوا مصرعهم يوم الخميس، بعد أن أصاب صاروخ روسي عمارة سكنية في لفيف بغرب أوكرانيا.

وأصيب 40 شخصا فيما وصفه رئيس بلدية لفيف بأنه "أحد أكبر الهجمات" على البنية التحتية المدنية للمدينة.

وتشن روسيا منذ أشهر هجمات قاتلة بالصواريخ والطائرات بدون طيار على المدن الأوكرانية، وعادة ما تصيب أهدافًا مدنية وتتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

جزيرة الأفعى

بدأت قصة جزيرة الأفعى في بداية الحرب، حين تحدى جنود أوكرانيون القوات الروسية، ورفضوا التخلي عن مواقعهم على الجزيرة والاستجابة لأمر من سفينة حربية روسية بالاستسلام.

ورغم أن القوات الروسية استولت على الجزيرة الموجودة في البحر الأسود، إلا أن أوكرانيا استردتها لاحقا.

ووصف زيلينسكي الجزيرة في مقطع الفيديو، بأنها "مكان انتصار" لن يتم تركه للغزو أبدا.

ونشر زيلينسكي مقطع الفيديو غير محدد التاريخ، على تطبيق تيليغرام، وأكد أنه دليل على أن أوكرانيا ستعيد كل شبر من أراضيها التي احتلتها روسيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط 2022.

وقال زيلينسكي في الفيديو، الذي ظهر فيه وهو يصل إلى الجزيرة على متن قارب ويضع الزهور على النصب التذكاري للجزيرة: "أريد أن أشكر من هنا، من مكان الانتصار هذا، كل جندي من جنودنا الذين خاضوا القتال خلال 500 يوم الماضية".

وخلال العام الماضي، أبحر الطراد الروسي موسكوفا، إلى جزيرة الأفعى بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحرب على أوكرانيا، وأمرت القوات الروسية الجنود الأوكرانيين في الجزيرة بتسليم أنفسهم.

وقال ضابط روسي: "أقترح عليك إلقاء أسلحتكم والاستسلام لتجنب إراقة الدماء وسقوط ضحايا بدون داعي. وإلا سيتم قصفكم".

جاء الرد الأوكراني سريعا وحدث تراشق بالألفاظ، عندما رد أحد الجنود على رسالة السفينة الحربية الروسية قائلا بلغة أشد قسوة: "اذهبوا إلى الجحيم".

وبالفعل تمكنت القوات الروسية من الاستيلاء على جزيرة الأفعى وأسرت الجنود الأوكرانيين، لكن تم الإفراج عنهم فيما بعد في صفقة تبادل أسرى مع روسيا.

وبعد ذلك، استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على الجزيرة في يونيو/حزيران من العام الماضي.