لويس روبياليس يرفض التنحي عن رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد تقبيل إحدى اللاعبات

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قبل 52 دقيقة

رفض لويس روبياليس التنحي عن منصبه كرئيس للاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد سلوكه خلال نهائي كأس العالم للسيدات يوم الأحد.

وقبّل روبياليس، 46 عاما، المهاجمة جيني هيرموسو على الشفاه بعد فوز إسبانيا 1-0 على إنجلترا.

وقال أمام اجتماع الجمعية العمومية غير العادي الذي دعا إليه الاتحاد:"لن أستقيل، لن أستقيل. هناك اغتيال اجتماعي يحدث لي".

وعبّر عن اعتذاره عن القبلة يوم الاثنين قبل أن يبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراءات تأديبية ضده يوم الخميس.

واعتذر يوم الجمعة عن الإمساك بأعضاءه التناسلية أثناء الاحتفال في منطقة كبار الشخصيات في استاد أستراليا، حيث وقفت ملكة إسبانيا ليتيسيا وابنتها البالغة من العمر 16 عامًا في مكان قريب.

وأضاف روبياليس: "أنا مستعد للاعتذار دون تحفظ، لكنني لا أستحق هذه المطاردة والهجوم الإعلامي".

وتلقى روبياليس تصفيقا حاراً أثناء إلقائه كلمة أمام الجمعية العمومية التي دعا الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى عقدها "كمسألة عاجلة".