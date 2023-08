ما الأطعمة التي ينبغي الابتعاد عنها لتجنب التسمم الغذائي؟

بيل مارلر محام في مجال سلامة الغذاء، ولطالما تولى قضايا من أصيبوا بالإشريكية القولونية والسالمونيلا والليستيريا وغيرها من الأمراض المنقولة بالغذاء على مدار الثلاثين عاما الماضية. وقد كان لمارلر حضور بارز في الفيلم الوثائقي الجديد لمنصة نتفليكس Poisoned: The Dirty Truth About Your Food (مسموم: الحقيقة القذرة عن طعامك).