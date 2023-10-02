"أنا حزين، لأنهم أغلقوا المدارس والأونروا لن تفتحها"

اشتباكات عين الحلوة: المدارس تحولت لمخيمات للنازحين
اشتباكات عين الحلوة: المدارس تحولت لمخيمات للنازحين
في لبنان يبدأ الإثنين العام الدراسي للتلاميذ الفلسطينيين الذين يدرسون في مدارس وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة- الأونروا- إلا أن الآلاف من هؤلاء الطلبة في مخيم عين الحلوة للاجئين وفي مدينة صيدا لن يتمكنوا من الالتحاق بمدارسهم إثر الاشتباكات العنيفة التي وقعت في المخيم هذا الصيف ويعد أن حوّل مسلحون داخل المخيم بعض المدارس الى جبهات مسلحة.
وبالرغم من هدوء الوضع الأمني إلا أن الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها مدارس المخيم وتحويل مدارس أخرى إلى مأوى للاجئين النازحين - أجبر الأونروا على إعلان تأجيل العام الدراسي في تلك المنطقة إلى حين تشغيل خطة طوارىء بديلة.
تقرير كارين طربيه من صيدا جنوبي لبنان.