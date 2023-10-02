"أنا حزين، لأنهم أغلقوا المدارس والأونروا لن تفتحها"

اشتباكات عين الحلوة: المدارس تحولت لمخيمات للنازحين

قبل ساعة واحدة

في لبنان يبدأ الإثنين العام الدراسي للتلاميذ الفلسطينيين الذين يدرسون في مدارس وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة- الأونروا- إلا أن الآلاف من هؤلاء الطلبة في مخيم عين الحلوة للاجئين وفي مدينة صيدا لن يتمكنوا من الالتحاق بمدارسهم إثر الاشتباكات العنيفة التي وقعت في المخيم هذا الصيف ويعد أن حوّل مسلحون داخل المخيم بعض المدارس الى جبهات مسلحة.