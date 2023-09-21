ولي العهد السعودي يقول إن الرياض أصبحت "أقرب" إلى التطبيع مع إسرائيل

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قبل 31 دقيقة

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة بثت مقتطفات منها الأربعاء أن المملكة "تحقق تقدماً" باتجاه التطبيع مع إسرائيل.

وقال ولي العهد السعوديّ لشبكة فوكس نيوز: "نقترب كل يوم أكثر فأكثر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وأضاف في مقتطفات المقابلة: "بالنسبة لنا، القضية الفلسطينية مهمة للغاية. علينا حلها".

وجاءت التصريحات بالتزامن مع لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في نيويورك.

وأكد ولي العهد على أن "المفاوضات تجري بشكل جيد حتى الآن".

ونفى بن سلمان تقارير صحافية تحدثت عن "تعليق" المحادثات بين السعودية وإسرائيل.

وقال: "نأمل أن تؤدي إلى نتيجة تجعل الحياة أسهل للفلسطينيين وتسمح لإسرائيل بأن تلعب دوراً في الشرق الأوسط".

وطبعت إسرائيل علاقاتها مع خمس دول عربية: هي مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.

رداً على سؤال عن احتمال حصول إيران على السلاح النووي، حذر ولي العهد السعودي من أنه في حال حازت الجمهورية الإسلامية على السلاح الذري، فإن المملكة "ستجد نفسها مضطرة لأن تفعل الأمر نفسه".

وقال: "نحن قلقون من احتمال حصول دولة ما على سلاح نووي. هذا أمر سيء".