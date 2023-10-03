جنازة لمومياء غامضة حُنطت بالخطأ بعد 128 عاماً
جنازة لمومياء غامضة حُنطت بالخطأ بعد 128 عاماً
قالت دار للجنازات في ولاية بنسلفانيا إنها اكتشفت أخيراً هوية لص صغير يُعرفه بالسكان المحليين باسم "ستونمان ويلي"، وذلك بعد فترة طويلة من الغموض.
وقد تم عرض أحد أقدم المومياوات في الولايات المتحدة في دار الجنازات بمدينة ريدينغ الصغيرة بالخطأ، حيث تم تحنيطه عام 1895 عندما حاول شخص دفنه بعناية للمحافظة على جثته.
قبل وفاته، قام "ويلي" بإعطاء السلطات اسماً وهمياً عند اعتقاله، ولم تكشف هويته الحقيقية لفترة طويلة.
والآن، بعد مرور 275 عاماً على ميثاق المدينة، قام السكان المحليون بتكريم "ويلي" بشكل رسمي ومهيب، حيث حملوا جثمانه في عرض خاص أُقيم بهذه المناسبة الخاصة.