جنازة لمومياء غامضة حُنطت بالخطأ بعد 128 عاماً

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "لص حُنط بالخطأ دفن في بنسلفانيا بعد 128 عاماً", المدة 1,22 01:22 التعليق على الفيديو، لص حُنط بالخطأ دفن في بنسلفانيا بعد 128 عاماً

جنازة لمومياء غامضة حُنطت بالخطأ بعد 128 عاماً

قبل ساعة واحدة

قالت دار للجنازات في ولاية بنسلفانيا إنها اكتشفت أخيراً هوية لص صغير يُعرفه بالسكان المحليين باسم "ستونمان ويلي"، وذلك بعد فترة طويلة من الغموض.

وقد تم عرض أحد أقدم المومياوات في الولايات المتحدة في دار الجنازات بمدينة ريدينغ الصغيرة بالخطأ، حيث تم تحنيطه عام 1895 عندما حاول شخص دفنه بعناية للمحافظة على جثته.

قبل وفاته، قام "ويلي" بإعطاء السلطات اسماً وهمياً عند اعتقاله، ولم تكشف هويته الحقيقية لفترة طويلة.