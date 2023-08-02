السلفادور تطوّق مقاطعة كاباناس المركزية بهدف حصار العصابات

صدر الصورة، Nayib Bukele التعليق على الصورة، الرئيس بوكيلي نشر صورا لقوات الأمن

قبل 43 دقيقة

حاصر الجنود والشرطة في السلفادور مقاطعة كاباناس المركزية بأكملها كجزء من حرب الرئيس نجيب بوكيلة المستمرة ضد العصابات.

وقال بوكيلة: "منذ هذا الصباح، أقام 7 آلاف جندي وألف ضابط شرطة سياجا أمنيا".

الهدف هو منع أعضاء العصابات من المغادرة وكسر سلاسل التوريد الخاصة بهم.

واعتُقل أكثر من 70 ألف عضو مشتبه فيه منذ مارس/ آذار 2022، عندما تم إعلان حالة الطوارئ بعد ارتفاع جرائم القتل المرتبطة بالعصابات.

ويُنظر إلى الدولة الفقيرة في أمريكا الوسطى على أنها واحدة من أخطر الدول في العالم.

كما ألقي القبض على آلاف الأشخاص الذين ليس لهم صلة واضحة بنشاط العصابات.

وهناك أيضا مخاوف بشأن التحرك الأحدث للمشرعين في البلاد بما قد يسمح بالمحاكمات الجماعية.

وفي سلسلة من التغريدات على موقع إكس، المعروف سابقا باسم تويتر، قال الرئيس بوكيلة إن كاباناس "أصبحت المكان الذي يضم أكبر عدد من الخلايا الإرهابية"، حيث يختبئ أعضاء العصابات في المناطق الريفية.

وشدد على أن الحصار لن يرفع حتى يتم القبض على "جميع المجرمين".

وفي الوقت نفسه، حث الرئيس السكان المحليين والسياح على الهدوء والقيام بأنشطتهم العادية.

وشوهدت شاحنات محملة بالجنود في شوارع مدينتي تيجوتيبيكي وإيلوباسو الإقليميتين يوم الثلاثاء، وفقا لوكالة فرانس برس.

وتعد كاباناس منطقة زراعية وتضم أكثر من 160 ألف نسمة.

وهي تغطي مساحة تزيد قليلا عن ألف كيلومتر مربع.