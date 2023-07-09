روسيا تتهم تركيا وأوكرانيا بخرق اتفاقية لتبادل الأسرى

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قبل ساعة واحدة

أدانت روسيا عودة خمس قيادات عسكرية أوكرانية سابقة من تركيا إلى بلادهم.

واتهم الكرملين أنقرة وكييف بانتهاك بنود اتفاقية تبادل الأسرى التي أبرمت العام الماضي بوساطة تركية.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنه يعود من تركيا إلى الأرض الأوكرانية برفقة خمسة قادة من الكتيبة الأوكرانية السابقة في مدينة ماريوبول، كانوا قد أجبروا على العيش في تركيا بموجب شروط تبادل للأسرى العام الماضي، وهو ما اعتُبر إنجازا رمزيا كبيرا.

وفي مايو/أيار من العام الماضي، أسرت روسيا العسكريين الأوكرانيين الذين كانوا متحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول.

وبحسب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن أنقرة تعهدت سابقا، بموجب اتفاقية تبادل الأسرى، بالإبقاء على الأسرى في تركيا، حتى انتهاء النزاع.

وقال بيسكوف إن موسكو لم يتم إبلاغها بإعادة العسكريين الأوكرانيين إلى بلادهم.

وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد التقى بنظيره التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة في اسطنبول حيث أجريا محادثات.

ويحظى العسكريون الأوكرانيون الخمسة بالتمجيد في بلادهم، منذ أن قادوا دفاعا مستميتا لثلاثة أشهر عن مدينة ماريوبول من مصنع أزوفستال للصلب.

وقال زيلينسكي: "ها نحن نعود إلى الوطن من تركيا ومعنا أبطالنا".

وفي الأشهر الأولى من الحرب الروسية على أوكرانيا، تحصّن العسكريون الأوكرانيون بمصنع آزوفستال للصلب دفاعا عن ماريوبول، وذلك قبل استجابتهم لتعليمات من القيادة في العاصمة الأوكرانية كييف بالاستسلام في مايو/أيار من العام الماضي.

وقد حرّرت موسكو عددا من هؤلاء العسكريين الأوكرانيين في سبتمبر/أيلول ضمن اتفاقية لتبادل الأسرى طرحتها أنقرة.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات صحافية، بأن إطلاق سراح الأسرى جاء "نتيجة ضغط شديد من حلفاء تركيا في الناتو"، وذلك قبل قمة مقررة الأسبوع المقبل لهذا التحالف العسكري.

وهي القمة التي تنتظرها أوكرانيا على أمل تلقي إشارات إيجابية بشأن الانضمام للناتو مستقبلا.

وفي احتفال أقيم لاحقا في مدينة لفيف غربي أوكرانيا، ظهر الرئيس زيلينسكي إلى جانب العسكريين العائدين، وتقدم بالشكر للرئيس أردوغان على إسهامه في تأمين إطلاق سراحهم، لكن زيلينسكي لم يقدم تفسيرا حول سبب السماح بإعادتهم في هذا التوقيت إلى أوكرانيا.