إعصار دانيال: إقالة أعضاء مجلس مدينة درنة في ليبيا

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أقال رئيس الحكومة الليبية المُكلّف من البرلمان أسامة حماد المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل وأحاله للتحقيق بعد الفيضانات التي اجتاحت شرق البلاد نتيجة الإعصار دانيال.

وجاء القرار بعد ساعات من الاحتجاجات التي شهدتها مدينة درنة مساء الإثنين، للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الفيضانات، بعد حصيلة بلغت أكثر من 10 الاف وفاة و 10 آلاف مفقود و 40 ألف نازح على الأقل بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.