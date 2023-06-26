لماذا أطلقت هذه المرأة الرصاص على سائق أوبر في رأسه؟

صدر الصورة، EL PASO POLICE DEPARTMENT

قبل 50 دقيقة

وجّهت السلطات الأمريكية تهمة القتل لامرأة أطلقت الرصاص على سائق سيارة أجرة تابعة لشركة أوبر، بعد أن شكّت في أنه يحاول اختطافها.

وقالت الشرطة في مدينة إلباسو بولاية تكساس على الحدود الأمريكية مع المكسيك، إن فيبي كوباس، ظنّت أنها ستؤخذ إلى المكسيك قبل أن تطلق الرصاص على السائق، دانيال بيدرا غارسيا.

وقبل أن يلفظ أنفاسه، قضى السائق الذي كان يبلغ من العمر 52 عاما في المستشفى عدة أيام موضوعاً على أجهزة داعمة للحياة.

وعندما كانت فيبي كوباس في السيارة، وقعت عينها على لافتات مرورية مكتوب عليها "خواريز، المكسيك"، بحسب وثائق الشرطة.

وتقع مدينة خواريز في المكسيك على الحدود في مواجهة مدينة إلباسو في الولايات المتحدة.

وتوضح وثائق الشرطة أن فيبي كوباس، إذْ ظنّت أنها تتعرض لعملية اختطاف، قامت بسحب مسدس من حقيبة يدّها وأطلقت الرصاص على السائق دانيال غارسيا في رأسه. بعد ذلك اصطدت السيارة بحواجز الطريق قبل أن تتوقف.

وتعيش فيبي كوباس في ولاية كنتاكي، لكنها كانت في زيارة لصديق لها يعيش في تكساس. وزعمت فيبي أنها اتصلت برقم خدمة الطوارئ في الولاية كما التقطت صورة للسائق وبعثت بها في رسالة نصيّة إلى صديقها.

وقال بيان للشرطة في مدينة إلباسو: "لا يشير التحقيق إلى أنه كانت هناك عملية اختطاف تجري، ولا إلى أن السائق دانيال غارسيا كان قد انحرف عن وجهة فيبي كوباس".

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