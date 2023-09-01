ليفربول يرفض 190 مليون دولار من الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، صلاح أحرز هدفا وصنع اثنين آخرين لليفربول في ثلاث مباريات هذا الموسم

Author, مانديب سانغيرا

Role, بي بي سي رياضة

قبل 29 دقيقة

رفض نادي ليفربول عرضا قيمته 150 مليون جنيه إسترليني (حوالي 190 مليون دولار) مقابل انتقال اللاعب المصري محمد صلاح إلى صفوف نادي الاتحاد بالدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هذا العرض للمهاجم المصري البالغ من العمر 31 عاما، متجاوزا عرضا سابقا قيمته 100 مليون إسترليني، ومضيفا إليه مميزات أخرى ترفع القيمة الإجمالية للعرض إلى 150 مليون إسترليني.

ومن جهته، لا يزال النادي الإنجليزي يصرّ على أن الفرعون العالمي ليس للبيع، وأن هذا هو قوله النهائي في هذا الصدد.

وفي الصيف الماضي، وقّع صلاح عقدا جديدا مدته ثلاثة أعوام تنتهي في يونيو/حزيران 2025 مع ليفربول.

وفي الأسبوع الماضي، قال المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، إن صلاح "ملتزم بنسبة 100%" إزاء ناديه الإنجليزي.

واليوم الجمعة، أكد المدرب الألماني موقف ليفربول من اللاعب المصري، مؤكدا أن صلاح ليس للبيع.

وقال كلوب: "الموقف لا يزال كما هو. موقف نهائي وبلا أدنى شك .. لا شيء آخر نقوله".

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ولم تعد هناك مساحة للمناورة أمام ليفربول فيما يتعلق برحيل صلاح أو بقائه في النادي؛ لا سيما وأن موعد إغلاقه نافذة الانتقالات هو اليوم الجمعة في تمام الساعة 23:00 بحسب التوقيت الصيفي البريطاني.

أما فيما يتعلق بنافذة الانتقالات بنادي الاتحاد السعودي، فهي لا تزال مفتوحة حتى يوم السابع من سبتمبر/أيلول المقبل.

وكان رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، قد نفى في وقت سابق حديثا عن انتقال اللاعب المصري للعب في الدوري السعودي للمحترفين.

وفي يوم السابع من أغسطس/آب المنصرم، كتب عباس عبر وسائل التواصل الاجتماعي يقول إن "صلاح لا يزال ملتزما إزاء ليفربول .. لو كنا نفكر في مغادرة نادي ليفربول هذا العام، لما قمنا بتجديد العقد في الصيف الماضي".

وشارك صلاح في المباريات الثلاث التي لعبها ليفربول بهذا الموسم: حيث حقق النادي فوزين على حساب كل من بورنموث ونيوكاسل يونايتد، فيما اكتفى بالتعادل مع تشيلسي.

وأحرز صلاح هدفا وصنع اثنين آخرين لليفربول في المباريات الثلاث.

وبذلك يكون المهاجم المصري قد أحرز 187 هدفا وصنع 76 هدفا آخر في 308 مباريات شارك فيها بين صفوف ليفربول منذ أن انضم إليه قادما من روما الإيطالي في عام 2017.

وحقق صلاح مع ليفربول بطولات: دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي.

كما فاز صلاح، منفردا أو متقاسما، بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، كما حاز لقب أفضل لاعب في إنجلترا مرتين.

واجتذب الدوري السعودي للمحترفين عددا من ألمع نجوم كرة القدم العالميين منذ انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، إلى نادي النصر السعودي قادما من مانشستر يونايتد في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبالفعل، ضمّ نادي الاتحاد السعودي كلا من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما (الفائز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام)، والبرازيلي فابينيو، والفرنسي نغولو كانتي مدافع الوسط السابق لدى تشيلسي، إضافة إلى المهاجم البرتغالي جوتا.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد السعودي يستعين في الوقت الراهن بالمدرب البرتغالي نونو سانتو، الذي تولى في السابق تدريب توتنهام هوتسبر وولفر هامبتون.