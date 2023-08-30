“لم تسنح لي الفرصة أن أقول لأبي المفقود أنني أحبه”

قبل ساعة واحدة

بمناسبة اليوم العالمي للمختفيين، روى حارث إكنيليغودا قصته. كان يبلغ من العمر 13 عاماً عندما أُعلن عن اختفاء والده الصحفي في سريلانكا في 24 يناير/كانون الثاني 2010، أي قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في البلاد. كان براغيث - صحفي ورسام كاريكاتير وناشط في مجال حقوق الإنسان - معروفًا بانتقاده إدارة الرئيس آنذاك ماهيندا راجاباكسي. ونفت الحكومة والجيش السريلانكي تورطهما في اختفائه. وتشير تقديرات منظمة العفو الدولية إلى أن ما بين 60 ألفاً و100 ألف شخص قد اختفوا في سريلانكا منذ أواخر الثمانينات.