مسلحان يشنان هجوما بالقنابل قرب وزارة الداخلية التركية في أنقرة

صدر الصورة، Getty images التعليق على الصورة، صورة للسيارة التي استقلها المهاجمان

قبل 48 دقيقة

نفذ مسلحان هجوما بالقنابل صباح اليوم، أمام مدخل مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة أنقرة، حسبما أعلن وزير الداخلية التركي.

وقال الوزير علي يرلي قايا إن "إرهابيين نفذا هجوما أمام مبنى الوزارة، وتم تحييد أحدهما، فيما فجر الآخر نفسه".

وسُمع دوي انفجار وإطلاق رصاص، أمام مبنى وزارة الداخلية التركية بمنطقة قزلاي وسط العاصمة، والذي وصفته لاحقا الداخلية بالهجوم الإرهابي الذي أدى إلى إصابة ضابطي شرطة بجروح طفيفة.

صدر الصورة، Getty images التعليق على الصورة، صورة لقاذف صواريخ كان بحوزة المهاجمين

وأضافت الوزارة في بيانها: "وصل إرهابيان في مركبة خفيفة حوالي الساعة 9.30 صباحا (6:30 بتوقيت غرينتش) أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن بوزارة الداخلية ونفذا هجوما بالقنابل".

وبينما لم تحدد السلطات أو تتهم حتى الآن أي جهة أو مجموعات مسلحة بالمسؤولية عن هذا الهجوم، وقالت وكالة الأناضول إن النيابة العامة التركية في الهجوم وأصدرت قرارا بحظر البث والوصول إلى المحتوى المتعلق بالحادثة.

وأغلق شارع أتاتورك أمام حركة المرور بسبب صوت الانفجار الذي سُمع في نقطة قريبة أيضا من بوابة جنقايا للبرلمان التركي، ووصلت إلى المنطقة، قوات الشرطة الخاصة وفرق الإطفاء وكوادر صحية، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، خبير إبطال مفعول القنابل يعمل في مكان الحادث بعد الهجوم

ويشار إلى أن التفجير وقع في حي يضم مقار عدد من الوزارات إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع بأن يفتتح دورته الجديدة خلال اليوم بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي كان من المقرر بأن يلقي كلمة أثناء المناسبة، وفق وسائل إعلام تركية.

وفي عام 2016، قتل 34 شخصا على الأقل وجرح 125 آخرين في تفجير سيارة مفخخة وسط أنقرة، قرب موقف الحافلات الرئيسي في متنزه غوفين الواقع في منطقة كيزلاي التجارية وسط العاصمة التركية.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أفراد من القوات الخاصة التركية يطوقون منطقة الانفجار قرب وزارة الداخلية في أنقرة

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