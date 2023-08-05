زيلينسكي: قتلى وجرحى في قصف روسي على مركز لنقل الدم في خاركيف

صدر الصورة، TELEGRAM/VOLODYMYR ZELENSKY التعليق على الصورة، نشر الرئيس زيلينسكي صورة يُزعم أنها لمركز نقل الدم في كوبيانسك وتظهر فيها ألسنة اللهب المشتعلة بعد الهجوم الروسي.

Author, ياروسلاف لوكيف

Role, بي بي سي نيوز

قبل 35 دقيقة

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن قنبلة جوية روسية استهدفت، مساء السبت، مركزا لنقل الدم في شمال شرق أوكرانيا، وأسفرت عن قتلى وجرحى.

وأضاف أن رجال الإنقاذ يحاولون حاليا إخماد حريق نجم عن الهجوم على مجتمع كوبيانسك في منطقة خاركيف.

وأردف زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن "هزيمة الإرهابيين مسألة شرف لكل من يقدر الحياة".

ولم يصدر أي تعليق روسي على الهجوم حتى الآن.

ووصف الرئيس الأوكراني الجناة في المنشور بأنهم "وحوش" كانوا يسعون إلى "تدمير كل ما يسمح، ببساطة، بالعيش".

وقال "كانت هذه الجريمة وحدها تخبر كل شيء عن العدوان الروسي".

ولم يذكر أو يحدد زيلينسكي في المنشور عدد القتلى والجرحى في الهجوم.

ولم تتمكن بي بي سي من التحقق من صحة الخبر.

واستولت القوات الروسية على مدينة كوبيانسك والمستوطنات المجاورة في الأيام القليلة الأولى من الحرب الروسية الشاملة لأوكرانيا، التي بدأت في فبراير/ شباط 2022.

لكن القوات الأوكرانية تمكنت من خلال هجوم مضاد في سبتمبر/ أيلول الماضي، من تحرير المنطقة.

وفي نفس السياق، قال الرئيس زيلينسكي، إن روسيا نفذت أيضا يوم السبت وبشكل منفصل، هجوما صاروخيا استهدف شركة طيران تديرها مجموعة موتور سيش في منطقة خميلنيتسكي الغربية.

وتأتي الضربات الروسية بعد أن اتهمت موسكو أوكرانيا بضرب ناقلة نفط روسية، تدعى سيغ، على متنها طاقم مكون من 11 شخصا في البحر الأسود- وهو ثاني هجوم من نوعه بطائرة بدون طيار في غضون أيام.

وقال مسؤولون في البحرية الروسية إن غرفة محركات الناقلة سيغ تضررت في الهجوم في مضيق كيرتش. لكن أحدا لم يصب بأذى.

ويربط مضيق كيرتش البحر الأسود وبحر آزوف، ويفصل شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو عام 2014، عن شبه جزيرة تامان الروسية.