الهلال السعودي يقدم نيمار وبونو ومالكوم لجماهيره

صدر الصورة، Anadolu Agency via Getty

قبل ساعة واحدة

قدم نادي الهلال السعودي السبت، نجمه الجديد، المهاجم البرازيلي نيمار جونيور، أمام آلاف من الجماهير في العاصمة الرياض.

ويعد نيمار أحدث النجوم العالميين المنضمين إلى صفوف أندية الدوري السعودي.

نيمار البالغ من العمر 31 عاما، وصل الرياض مساء الجمعة حيث كان في استقباله المئات من مشجعي الفريق.

الهلال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري السعودي، والبالغ 18 مرة، أقام حفلا لتقديم نجمه الجديد للمشجعين مساء السبت.

ويأتي ذلك قبيل ساعات من مباراة الفريق في المرحلة الثانية من الدوري أمام الفيحاء.

ويعد نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، بالمشاركة مع الأسطورة بيليه، وفي رصيد كل منهما 77 هدفا دوليا.

كما قدم الهلال أيضا في نفس الحفل، الجناح البرازيلي مالكوم، والحارس المغربي، ياسين بونو، المنضمين حديثا لـلفريق.

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وكان التعاقد قد أعلن الثلاثاء، بعد نجاح مفاوضات الهلال مع اللاعب القادم من باريس سان جيرمان.

وحسب مصادر في الرياض، يضمن التعاقد لنيمار الحصول نحو 109 مليون دولار كراتب سنوي، لمدة موسمين مع إمكانية التجديد، بينما حصل الفريق الفرنسي على مبلغ مقارب نظير انتقال اللاعب.

وأنفق الهلال خلال فترة الانتقالات الجارية، نحو 300 مليون دولار، ليصبح ثاني أكبر فريق إنفاقا على مستوى العالم بعد تشيلسي الانجليزي.

وبدأت السعودية التوجه لتخصيص أموال كثيرة للإنفاق على الرياضة بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص.

وكان صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، قد استحوذ على 4 أندية كرة قدم في المملكة مؤخرا، بينها الهلال.

وفي ظل ميزانية تتجاوز 620 مليار دولار، بدأ الصندوق بعقد صفقات هائلة لهذه الأندية مع لاعبين بارزين قادمين أكبر الدوريات العالمية، مثل الدوري الإنكليزي والإسباني والإيطالي.

وعلى رأس هؤلاء النجوم يأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو، والسنغالي ساديو مانيه لفريق النصر، والفرنسيين كريم بنزيمة، ونغولو كانتي، لاتحاد جدة، والجزائري رياض محرز الذي انضم مؤخرا لأهلي جدة.