انقلابات أفريقيا: خلال 20 عاما هذه أبرز الانقلابات التي شهدتها القارة السمراء.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، مؤيدون للانقلاب في الغابون يحتفلون به

قبل ساعة واحدة

أعلنت مجموعة من ضباط الجيش في الغابون استيلاءهم على السلطة في البلاد، وإلغاء نتائج الانتخابات الرسمية الأخيرة، التي فاز فيها الرئيس علي بونغو أونديمبا بولاية ثالثة.

وقالوا إنهم حلوا "جميع مؤسسات الجمهورية"، وأغلقوا حدود البلاد "حتى إشعار آخر".

ويأتي وقوع الانقلاب بعد وقت قصير من إعلان هيئة الانتخابات الوطنية فوز بونغو، البالغ 64 عاما، بولاية ثالثة في الانتخابات التي تمت السبت بنسبة 64.27 في المئة من الأصوات.

ويتولى بونغو السلطة منذ 14 عاما في الغابون الغنية بالنفط، والواقعة في غرب أفريقيا. وقد انتخب لأول مرة في عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا، الذي حكم البلاد لمدة 41 عاما.

وانقلاب الغابون هو الانقلاب الثاني في أفريقيا خلال عدة أسابيع بعد انقلاب النيجر الذي حدث في 26 يوليو/تموز.

أهم الانقلابات التي شهدتها أفريقيا خلال العقدين الماضيين

كانت الانقلابات العسكرية في أفريقيا تعد حدثا منتظما في العقود التي تلت الاستقلال، لكنها، أصبحت – فيما يبدو - حدثا أكثر تكرارا.

وقبل إعلان تولي عسكريين السلطة في الغابون الأربعاء، كانت النيجر آخر دولة أفريقية تشهد انقلابا.

ووقعت محاولتان في بوركينا فاسو في عام 2022، إضافة إلى محاولات انقلاب فاشلة في غينيا بيساو، وغامبيا، وجزيرة ساو تومي وبرينسيبي.

وفي عام 2021، وقعت ست محاولات انقلابية في أفريقيا، نجحت أربع منها.

ولفت هذا انتباه موسى فكي محمد، المسؤول الكبير في الاتحاد الأفريقي، فعبر عن قلقه من "عودة التغييرات غير الدستورية للحكومات".

وظل العدد الإجمالي لمحاولات الانقلاب في أفريقيا ثابتا بشكل ملحوظ بين عامي 1960 و2000، بمعدل حوالي أربع محاولات سنويا.

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ظروف ممهدة للانقلاب

ويشير باحثون إلى أن الدول الإفريقية مازالت تعيش ظروفا مهيئة للانقلابات، مثل الفقر وضعف الأداء الاقتصادي والفساد.

ويضيفون أن حدوث انقلاب في دولة ما، غالبا ما يكون نذيرا لوقوع مزيد من الانقلابات في الدول المجاورة.

وعلى الرغم من الإبلاغ عن انقلاب واحد فقط في عام 2020 في مالي، فإن عام 2021 شهد عددا أعلى من المتوسط بشكل ملحوظ.

وقد تعرضت الدول التالية لانقلابات أو محاولات انقلابية : تشاد، ومالي، وغينيا، والسودان، والنيجر.

وحدثت خمس محاولات في عام 2022، لكن محاولتين منها فقط نجحتا في بوركينا فاسو.

ما الدول التي شهدت أكبر عدد من الانقلابات؟

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شهد السودان أكبر عدد من الانقلابات ومحاولات الاستيلاء على السلطة، إذ بلغ عددها 16 محاولة، ستة منها ناجحة.

وفي عام 2019، أقيل الرئيس عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات، وهو الذي نال السلطة في انقلاب عسكري عام 1989.

وشهدت بوركينا فاسو، الواقعة في غرب أفريقيا، أنجح الانقلابات، إذ أفلح منها تسعة انقلابات وأخفق واحد.

واشتهرت نيجيريا بالانقلابات العسكرية التي أعقبت الاستقلال، حيث شهدت ثمانية انقلابات بين يناير/كانون الثاني 1966 واستيلاء الجنرال ساني أباتشا على السلطة في عام 1993.

واستتب النظام في البلاد بعد عام 1999، حينما انتقلت السلطة فيها خلال انتخابات ديمقراطية.

وتميز تاريخ بوروندي بـ11 انقلابا منفصلا، كان معظمها مدفوعا بالتوترات بين مجتمعات الهوتو والتوتسي.

وشهدت سيراليون ثلاثة انقلابات بين عامي 1967 و1968، وآخر في عام 1971.

وشهدت أيضا خمس محاولات انقلاب أخرى بين عامي 1992 و1997.

ووقعت في غانا ثمانية انقلابات عسكرية خلال عقدين من الزمن. كان الأول في عام 1966، عندما أزيحت حكومة كوامي نكروما من السلطة، وحدثت في العام التالي محاولة أخرى فاشلة من صغار ضباط الجيش.

وشهدت أفريقيا، بشكل عام، انقلابات أكثر من أي قارة أخرى. فقد تعرض العالم منذ عام 2017، إلى عدد من الانقلابات بلغ 17 انقلابا، كانت 16 منها في أفريقيا، وانقلاب في ميانمار في عام 2021.

ويقول محللون إن الانقلابات العسكرية في القارة الأفريقية في العقدين الأخيرين تميزت بسلميتها وابتعادها عن العنف.

ولاحظ مراقبون أن العسكريين الذين يضطلعون بتلك الانقلابات هم الأغلب من القادة الشباب. كما هيمن على تلك الانقلابات خطاب معاد للغرب، خاصة فرنسا.

وتركزت أكثر الانقلابات العسكرية في أفريقيا في دول غرب القارة، التي يتمتع بعضها بثروات تطمح دول غربية إلى استغلالها.

أشهر الانقلابات:

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، السودان من أكثر الدول التي شهدت انقلابات في أفريقيا

هذه أشهر الانقلابات، أومحاولات الانقلاب، أو تغيير الجيش للحكم، أو الانتفاضات الشعبية في القارة الأفريقية خلال العقدين الماضيين:

مصر:

فبراير/شباط 2011: الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في ثورة شعبية

يونيو/حزيران: عزل الرئيس محمد مرسي على يد الجيش

السودان:

أبريل/نيسان 2019: القوات المسلحة السودانية بقيادة أحمد عوض بن عوف تطيح بعمر حسن أحمد البشير خلال الثورة السودانية

سبتمبر/أيلول 2021: فشل محاولة انقلاب على مجلس السيادة الحاكم من القوات الموالية لعمر حسن أحمد البشير

أكتوبر/تشرين الأول 2021: الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، يسيطر على الحكومة بعد اعتقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مدنيين آخرين في مجلس السيادة.

أبريل/نيسان 2023 وحتى الآن: محاولة انقلابية مستمرة ونزاع مسلح مع قوات الدعم السريع.

تونس:

يوليو/تموز 2021: قيس سعيد يطيح بمجلس نواب الشعب

ليبيا:

أبريل/نيسان 2013: محاولة انقلاب ليبي على رئيس الوزراء علي زيدان من الموالين لمعمر القذافي

أكتوبر/نشرين الأول 2013: محاولة انقلاب ليبية ثانية بقيادة عبد المنعم الحور على رئيس الوزراء علي زيدان

أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول 2014: انقلاب فاشل على رئيس الوزراء علي زيدان في الأول، ورئيس الوزراء عبد الله الثني في الثاني بقيادة اللواء خليفة حفتر.

أكتوبر/تشرين الأول 2016: انقلاب فاشل على رئيس الوزراء فايز السراج من رئيس الوزراء الأسبق خليفة الغويل.

بنين: 7 مارس/أذار

بوركينا فاسو: أكتوبر/تشرين الأول 2003، أكتوبر/تشرين الأول 2014، سبتمبر/أيلول 2015، أكتوبر/تشرين الأول 2016، يناير/كانون الثاني 2022، سبتمبر/أيلول 2022

بوروندي: مايو/أيار 2015

جمهورية أفريقيا الوسطى:

مايو/أيار 2001 أكتوبر/تشرين الأول 2002، مارس/أذار 2003، مارس/أذار 2013، أكتوبر/تشرين الأول 2015، يناير/كانون الثاني 2021

تشاد:

مايو/أيار 2004، مارس/أذار 2006، مايو/أيار 2013

الغابون:

يناير/كانون الثاني 2019، أغسطس/أب 2023

غامبيا:

ديسمبر/كانون الأول 2014، ديسمبر:كانون الأول 2022

غينيا:

ديسمبر/كانون الأول 2008، سبتمبر/أيلول 2021

مالي:

مارس/أذار 2012، أغسطس/آب 2020، مايو/أيار2021، مايو/أيار 2022

النيجر:

فبراير/شباط 2010، مارس/أذار 2010، يوليو/تموز 2023

زيمبابوي: