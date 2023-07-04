إخلاء البيت الأبيض بعد العثور على كوكايين، بحسب وسائل إعلام أمريكية

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Author, نادين يوسف

Role, بي بي سي نيوز

قبل 5 دقيقة

أفادت وسائل إعلام أمريكية أنه ثبت احتواء المادة البيضاء التي أدى العثور عليها إلى إخلاء البيت الأبيض بشكل طارئ مساء الأحد، على الكوكايين.

وقالت وكالة الخدمة السرية الأمريكية إنه تم العثور على المادة في منطقة عمل بالمبنى الآمن أثناء تفتيش روتيني.

ونشرت كل من صحيفة واشنطن بوست ووكالة آي بي نيوز، نتيجة الاختبار الأولي الإيجابي لمادة الكوكايين، نقلاً عن مصادر إنفاذ القانون.

ولم يكن الرئيس جو بايدن وعائلته في البيت الأبيض عندما تم العثور على المادة، إذ كان في مقر إقامته في منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند.

وتم إغلاق مجمع البيت الأبيض كإجراء احترازي في حوالي الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي (01:45 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد، بعد أن عثر ضباط الخدمة السرية على المسحوق الأبيض "داخل منطقة عمل" في الجناح الغربي، حسبما قال المتحدث باسم وكالة الخدمة السرية، أنتوني غوليلمي، في تصريح لبي بي سي.

وقال غوليلمي إنه تم استدعاء إدارة الإطفاء على وجه السرعة ووجدوا أن المادة "غير خطرة"، أي غير قابلة للاشتعال.

ولم يؤكد نتائج الاختبار الأولية، قائلاً إنه تم إرسال المادة لإجراء اختبارات إضافية وأن التحقيق جار، بما في ذلك كيفية دخول هذه المادة إلى البيت الأبيض.

والجناح الغربي هو جزء كبير متعدد الطوابق في البيت الأبيض، ويحتوي على مكاتب رئيس الولايات المتحدة، بما في ذلك المكتب البيضاوي وغرفة العمليات.