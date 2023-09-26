مهرجان البيرة في الطيبة: ماذا نعرف عن النسخة الفلسطينية من "أكتوبرفيست"؟
مهرجان البيرة في الطيبة: ماذا نعرف عن النسخة الفلسطينية من "أكتوبرفيست"؟
تنظم قرية الطيبة في الضفة الغربية المحتلة مهرجان "البيرة" والذي يشابه فعالياته مهرجان "أكتوبرفيست" الشهير في مدينة ميونيخ، عاصمة ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا.
يشهد المهرجان على العديد من الفعاليات الشعبية والتراثية إضافة إلى شرب البيرة المصنعة في البلدة، حيث يعمل المصنع الشهير في القرية منذ عام 1994 في ظل ظروف صعبة بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل، بحسب أهل القرية