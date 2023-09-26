مهرجان البيرة في الطيبة: ماذا نعرف عن النسخة الفلسطينية من "أكتوبرفيست"؟

قبل 12 دقيقة

يشهد المهرجان على العديد من الفعاليات الشعبية والتراثية إضافة إلى شرب البيرة المصنعة في البلدة، حيث يعمل المصنع الشهير في القرية منذ عام 1994 في ظل ظروف صعبة بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل، بحسب أهل القرية