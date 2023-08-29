"أساسنز كريد" في شوارع بغداد: لعبة الفيديو الشهيرة تصدر بالعربية

صدر الصورة، @assassinscreed/Twitter

Author, إبراهيم شمص

Role, بي بي سي نيوز عربي - بيروت

قبل 24 دقيقة

هل يرغب أحدكم بالعودة إلى بغداد عاصمة العباسيين، يتنقل بين حواريها وأسواقها ويستطلع نمط عمارتها؟ إذا كنت مهتماً، فلن يطول الوقت حتى تحقق مرادك.

ستطلق شركة "يوبي سوفت" للألعاب الإلكترونية، نسخة جديدة من لعبتها الشهيرة "أساسنز كريد" أو "عقيدة القتلة" بعنوان "ميراج" أو "السراب" على مختلف الأجهزة في أكتوبر/تشرين أول المقبل.

هذه ليست المرة الأولى التي تدور أحداث اللعبة في مدينة عربية، إلا أن الجديد هو إصدار كامل باللغة العربية، من بطولة شخصية تدعى "باسم بن إسحق"، يؤدي دوره بالصوت الممثل الأردني إياد نصار.

وتقول "يوبي سوفت" على موقعها الإلكتروني، في تعريفها عن الإصدار الجديد: "ستتقمصون شخصية باسم، وهو لص شوارع ماكر سيتحول إلى قاتل خبير".

وإضافة لباسم، الذي ظهر في إصدار "فالهالا" من اللعبة عام 2020، سيكون هناك مجموعة من الشخصيات الرئيسية العربية من بينها "نهال"، و"علي"، و"روشان".

وسيستكشف اللاعبون بغداد في "عصرها الذهبي"، لتظهر "مدينة مكتظة ونابضة بالحياة، يتفاعل سكانها مع كل تحركاتكم"، بينما ستنقسم الحركة جغرافياً بين أربعة أحياء "من منطقة الكرخ الصناعية إلى الحدائق المزهرة في المدينة المدورة"، بحسب الشركة.

وإلى جانب اللغة العربية، أدخلت الشركة تعديلات عدّة على اللعبة، ومن بينها تحسينات قدرات القاتل الرئيسي في القفز والتنقل واستخدام الأسلحة.

ما هي "أساسنز كريد"؟

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أطلقت "يوبي سوفت" لعبة "أساسنز كريد" للمرة الأولى في العام 2007، وأنتجت أربعة عشر إصداراً منها حتى العام 2023. وتدور أحداث اللعبة في حقب تاريخية ومواقع جغرافية مختلفة، وهي مستوحاة من الواقع رغم الخيال البارز فيها.

وتنتقل بنا اللعبة من قرون ما قبل الميلاد في اليونان القديمة في نسخة "أوديسي"، إلى القرن التاسع في إنكلترا والنرويج في نسخة "فالهالا"، ثم إلى إيطاليا خلال عصر النهضة الأوروبية في نسخة "براذر هود"، والقسطنطينية في نسخة "ريفيليشنز"، مدخلة أساطير وشخصيات رئيسية من تلك الحقب في إطار اللعبة.

يعني اسم اللعبة "عقيدة القتلة"، ومن هنا تبدو فكرتها واضحة فهي تقوم على تنفيذ اغتيالات في إطار صراعات متعددة على أساس مبدأ تحقيق السلام عن طريق منح الحرية المطلقة الذي تعتنقه أخوية القتلة، أو تحقيق السلام عن طريق السيطرة المطلقة الذي تعتنقه جماعة فرسان المعبد.

وقد ارتبط اسم اللعبة بطائفة الحشاشين، التي اتخذت من القلاع الحصينة في قمم الجبال معقلاً لنشر الدعوة الإسماعيلية النزارية في إيران والشام، ما أكسبها عداءً شديدًا مع الخلافة العباسية والفاطمية، وقامت استراتجيتها العسكرية على تنفيذ الاغتيالات.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، "أساسنز كريد" لعبة ذات شعبية واسعة

شعبية وسط اللاعبين العرب

يبحث ممارسو ألعاب الفيديو العرب عن النسخ التي تدعم لغتهم ليقتربوا أكثر من أجواء ألعابهم المفضلة. يقيّمون مدى دقة اللغة العربية واللهجة المستخدمة، ومدى إسهامها في فهمهم لأوامر اللعبة وإذا ما أدخلتهم في أجوائها أكثر أم خسرت الرهان.

وعرفت ألعاب كرة القدم بإضافة التعليق العربي عليها بأصوات أشهر المعلقين، كما استعملت بعض الألعاب القتالية كـ "كول أوف ديوتي" اللغة العربية.

"أول ما أفعله عندما أبدأ أي لعبة جديدة هو البحث عما إذا كان هناك ترجمة عربية ودبلجة"، يقول الكاتب في مجال الألعاب الإلكترونية عز الدين عادل لبي بي سي نيوز عربي.

يفضل عادل أن يكون الحوار بين الشخصيات بالعربية، والسبب "وصول القصة بشكل أفضل، وفهم التوجّه أو المعنى المقصود من الحوارات. فأحياناً يمكنك أن تفهم الكلام ولا تفهم المقصود منه"، إذا كان بلغة أخرى. و"لأن العربية لغتي، أتذكر الحوارات بشكل أفضل، وأنتقل من مرحلة إلى أخرى، وقد رسم صورة في عقلي لما ينتظرني"، يضيف عادل.

وفي بعض الألعاب، تعرّب أسماء الأشياء التي يستخدمها اللاعب وكذلك أسماء الشخصيات والعائلات والأماكن، ليتشابه عمل صناع الألعاب مع عمل المترجمين، فلا يكفي أن يكون النقل حرفياً، بل يتعدى ذلك لفهم الثقافة التي يمكن عبرها جذب اللاعبين.

صدر الصورة، Getty Images

يقول المتخصص في مجال الفنون البصرية هادي شاتيلا في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي إن "فريقاً مكوناً من جنسيات وخلفيات مختلفة منها عربية ومسلمة يقف خلف بعض أجزاء اللعبة". وسابقا تولى مخرج مصري هو أشرف إسماعيل اخراج إصداري "أوريجينز" الذي تدور أحداثه في مصر القديمة، و"بلاك فلاغ" الذي تدور أحداثه في البحر الكاريبي. بينما أخرج إصدار "السراب" الجديد ستيفان بودون.

وحول هذه النقطة، يوضح عادل أنه "في بعض الألعاب لا يكون مستوى الترجمة والدبلجة بالعربية جيداً"، ويضرب مثالاً بلعبة "دايز غون"، التي تحتوي على دبلجة باللهجة المصرية "لكن رغم ذلك لم توصل الحوارات المشاعر الصحيحة، فالشخصية تقول شيئاً مختلفاً عن تعابير وجهها وكذلك عن الموقف الذي يحصل".

ودارت أحداث الجزء الأول من "أساسنز كريد" في مدينة مصياف السورية، وكان اسم الشخصية الأساسية "المعلم"، واستخدمت الشركة اللغة الإنجليزية.

ويقول عادل "نطق اسم المعلم بالإنجليزية أضاع جزءاً كبيراً من قيمة الاسم وثقافة المدينة التي تدور فيها القصة".

اتجاه تسويقي

من الواضح أن التنويع في استخدام اللغات في الألعاب الإلكترونية له بعد تجاري أولاً، خصوصاً إذا ما علمنا أن سوق الألعاب في نمو مطّرد في دول مجلس التعاون الخليجي.

يربط هادي شاتيلا، المتابع لعالم الألعاب الإلكترونية، خطوة "يوبي سوفت" بخطة السعودية الاستثمارية في صناعة الألعاب الإلكترونية.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد أعلن العام الماضي أن بلاده ستستثمر 37.7 مليار دولار في هذا المجال، سعياً إلى تحويل السعودية إلى مركز عالمي لقطاع الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2030.

ويرى شاتيلا أن "شراء بن سلمان لاستوديو لصناعة الألعاب الإلكترونية وإنتاج محتوى للعرب، دفع الشركات إلى السعي للحصول على تمثيل أكبر في الشرق الأوسط لتلبية احتياجات السوق".

واستحوذت شركة تطوير الألعاب الإلكترونية السعودية على 96.18 بالمئة من شركة تطوير الألعاب اليابانية "إس إن كاي".

ويعتقد شاتيلا أن القضية "هي اتجاه تسويقي يزيد البيع وبالتالي يجلب المزيد من أموال الإنتاج، فسوق الألعاب ضخم ومليء بالإمكانات. الخطوة التالية هي تطوير هذه الألعاب في منطقة مجلس التعاون الخليجي".

وبانتظار الإطلاق الرسمي للإصدار الجديد، ستكون اللعبة تحت المجهر لناحية تصويرها للعرب والمسلمين.

ولطالما ووجهت بعض ألعاب الفيديو الرائجة بانتقادات لتصويرها الشخصية العربية بطريقة سلبية، أو تنميطها بلباس الإرهاب والتطرف.