أبل تضطر إلى إلغاء منفذ الشحن المضيء في هاتف آيفون 15

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الإصدار الحالي من آيفون هو الأول من نوعه منذ عام 2012 الذي أُدخل عليه تعديل في منفذ الشحن

Author, دانيال توماس

Role, مراسل شؤون الأعمال - بي بي سي نيوز

قبل 47 دقيقة

أكدت شركة أبل، عملاق تكنولوجيا الاتصالات الأمريكي، أن هاتف آيفون الجديد لن يحتوي على منفذ الشحن السريع المضيء بعد أن أجبرها الاتحاد الأوروبي على هذا التغيير.

وقال عملاق التكنولوجيا الأمريكي إن هاتف آيفون 15، الذي كشف عنه النقاب في الحفل السنوي الذي أقيم الثلاثاء، سيستخدم كابل "يو أس بي" من النوع سي "USB-C" الذي يلبي "المعايير المقبولة عالميا".

كما كشفت الشركة النقاب عن مجموعة جديدة من ساعات أبل "أبل ووتش" المزودة برقائق إلكترونية متطورة.

مع ذلك، رأى أحد المحللين أن فشل الإصدارات الجديدة من أبل في اجتذاب الاهتمام العالمي و"احتلال العناوين الرئيسية" جاء مخيبا لآمال البعض.

وقال بن وود، من شركة سي سي إس أنسايت: "إنها ليست مفاجأة في ضوء مستوى الجودة التي وصلت إليه أجهزة آيفون وأبل ووتش".

وأضاف أن "هذا (تراجع الاهتمام بالكشف عن إصدارات أبل الجديدة) يعكس مدى الدقة التي حققتها الشركة في إنتاج إصداراتها، ما يجعل من الصعب عليها تقديم تحديثات مذهلة كل عام".

والإصدار الأحدث من الهاتف الذكي آيفون هو الأول الذي يزود بمنفذ شحن بديل منذ عام 2012.

وقالت الشركة إن كابل شحن "يو أس بي" من النوع سي "USB-C"– الذي يستخدم بالفعل مع العديد من أجهزة اللابتوب وأجهزة iPad من أبل – سيعمل أيضا على الإصدارات الجديدة من سماعات الأذن AirPods Pro وسماعات EarPods السلكية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طلب من أبل إلغاء منافذ الشحن الخاصة بها لزيادة سهولة الاستخدام وخفض تكلفته على المستهلكين مع التقليل من المخلفات الإلكترونية من خلال التشجيع على إعادة استخدام أجهزة الشحن.

مع ذلك، يحذر البعض من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى ارتفاع عدد الكابلات المستهلكة في السنوات المقبلة.

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واستغلت شركة أبل حفل الإطلاق يوم الثلاثاء لتقطع على نفسها عددا من التعهدات البيئية بخصوص أجهزتها الجديدة، بما في ذلك تحويل مجموعة أبل ووتش الجديدة إلى أجهزة محايدة كربونيا للمرة الأولى.

كما تضمنت تلك التعهدات زيادة المواد المعاد تدويرها في إنتاج البطاريات وأجزاء أخرى من الساعات الجديدة وأجهزة آيفون من أبل.

وأكدت الشركة أيضا أنها لن تستخدم الجلود بعد الآن في أي من منتجاتها التكميلية، متعهدة بأن تتحول إلى شركة محايدة للكربون بحلول 2030.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لأبل، إن مجموعة آيفون 15 الجديدة تتضمن "أفضل أجهزة آيفون وأكثرها من حيث القدرات التي صنعناها".

كما زودت أجهزة آيفون 15، وآيفون 15بلس بشاشات أكثر سطوعا وأنظمة كاميرات معززة في حين تطرح النسخ الأكثر تطورا من هاتف أبل الجديد، آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس الآن بإطار من التيتانيوم بهدف تحسين الكفاءة.

وتحتوي الهواتف الجديدة أيضا على "مفتاح أوامر" بدلا من مفتاح كتم الصوت، والذي يمكن تخصيصه لتنفيذ مجموعة متنوعة من الأوامر.

لكن خبراء شككوا في استعداد المستهلكين لدفع الأسعار المرتفعة لإصدارات أبل الجديدة كونها لا تختلف كثيرا عن الإصدارات السابقة.

ويبدأ سعر هاتف آيفون 15 برو من 999 جنيها إسترلينيا في المملكة المتحدة.

ويقول باولو بيسكاتور، المحلل ومؤسس شركة بي بي فورسايت: "إقناع المستخدمين بدفع المال مقابل هذه الأجهزة الجديدة لن يكون سهلا وسط أزمة تكلفة المعيشة".

وأضاف: "سيرى البعض أن الميزات الجديدة إضافية، وذلك رغم أنها تعمل مجتمعة على تحسين التجربة الشاملة التي لا تقدر بثمن بين قاعدة مستخدمي أبل الأساسية."

انخفضت أسهم شركة أبل بشكل طفيف يوم الثلاثاء، حيث فشلت في عكس الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي بسبب تقارير تفيد بأن الحكومة الصينية منعت المسؤولين من استخدام أجهزة آيفون.

وأدى إطلاق هواوي لسلسلة هواتف ذكية جديدة في الصين إلى إثارة قلق المستثمرين.