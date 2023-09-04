شاهد: كلاب "تعزف" موسيقى موتسارت مع الأوركسترا في الدنمارك

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شاهد: كلاب "تعزف" موسيقى موتسارت مع الأوركسترا في الدنمارك

قبل ساعة واحدة

افتتح مهرجان للموسيقى الكلاسيكية في كوبنهاغن بالدنمارك، مع إضافة بعض الكلاب إلى الأوركسترا.

وتُظهر لقطات التدريب ثلاثة كلاب تشارك في أداء "سيمفونية الصيد"، وهي مقطوعة غير معروفة من تأليف ليوبولد، والد فولفغانغ أماديوس موتسارت.

قال قائد الأوركسترا آدم فيشر - الذي اختبر عشرات الكلاب لهذا الدور - إنه يحترم رغبة الملحن في أن يكون جزء من السيمفونية مصحوبًا بكلاب الصيد.