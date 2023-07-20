بومبي تكشف عن مزيد من كنوزها البديعة

صدر الصورة، TONY JOLLIFFE/BBC

Author, جوناثان آموس

Role, مراسل الشؤون العلمية

20 يوليو/ تموز 2023، 03:49 GMT آخر تحديث قبل ساعة واحدة

مذبح مطبخ مزين بالثعابين ومخبز وهياكل عظمية بشرية ولوحات جدارية رائعة وصورة لشيء يشبه البيتزا إلى حد كبير، هذه بعض الاكتشافات الجديدة التي تم العثور عليها في حديقة بومبي الأثرية.

احفر في أي مكان في المدينة القديمة التي دمرها بركان جبل فيزوف في عام 79 بعد الميلاد وسوف تكتشف كنزًا قديمًا يقدم لمحة عن الحضارة الرومانية المفقودة.

أمر لا يصدق أن ثلث المدينة المدفونة تحت صخور الخفاف والرماد لم يتم التنقيب فيها بعد.

يقول عالم الآثار المشارك في الحفريات الجديدة ألساندرو روسو: "سيكون الكثير من ذلك مهمة الأجيال القادمة".

"لدينا مشكلة في الحفاظ على ما عثرنا عليه بالفعل. قد يكون لدى الأجيال القادمة أفكار جديدة وتقنيات جديدة".

تتركز عمليات التنقيب الجارية على قطاع من الموقع الذي تم التنقيب فيه آخر مرة في أواخر القرن التاسع عشر.

حينها فتح علماء الآثار واجهات المنازل في شارع فيا دي نولا، أحد الطرق الرئيسية في بومبي لكنهم لم يتوغلوا فيها كثيرًا.

لقد تعرفوا على محل لغسل الملابس وتوقفوا عند ذلك.

صدر الصورة، TONY JOLLIFFE/BBC التعليق على الصورة، تجري عمليات التنقيب في فصل الصيف في درجات حرارة عالية وجبل فيزوف يطل على الموقع

تقوم الحفارات بشكل تدريجي بإزالة الرماد البركاني والرمال التي خنقت بومبي خلال اليومين الكارثيين من ثوران بركان فيزوف.

موقع التنقيب كان منطقة سكنية كاملة في المدينة وتُعرف باسم إنسولا وتبلغ مساحتها حوالي ثلاثة آلاف متر مربع.

حصلت بي بي سي نيوز على حق حصري لمواكبة عملية التنقيب بالتعاون مع محطة التلفزيون (لايون تي في) التي تقوم بإعداد سلسلة من ثلاثة أجزاء يتم بثها في وقت مبكر من العام المقبل على قنوات بي بي سي.

قال جينارو لوفينو: "كل غرفة في كل منزل لها قصة صغيرة خاصة بها ضمن قصة بومبي الكبرى. أريد الكشف عن تلك القصص الصغيرة".

يقترح عليك عالم الآثار الآخر المشارك في أعمال التنقيب أن تتخيل أنك تدخل ردهة جميلة عبارة عن قاعة دخول في سقفها فتحة حيث تطل رؤوس الأسود التي توجه مياه الأمطار إلى نافورة بجانبها تمثال وسط القاعدة.

من الواضح أن البنائين كانوا يقومون ببعض الإصلاحات عندما ثار البركان لأن بلاط السقف مكدس بانتظام في أكوام. هذه ليست فيلا رائعة مثل بعض المنازل المهيبة الموجودة في أماكن أخرى في بومبي.

ربما كان هذا المبنى تجاريًا جزئيًا لأنه عند انعطافك يمينًا، تقابل فرنًا كبيراً بما يكفي لخبز مئة رغيف يوميًا.

تم العثور على ما يقرب من خمسين مخبزًا في بومبي. ومع ذلك لا يمكن أن يكون هذا متجرًا لأنه لا توجد واجهة متجر.

من المرجح أنه كان تاجر جملة يوزع الخبز في جميع أنحاء المدينة ربما على العديد من مطاعم الوجبات السريعة التي اشتهرت بها بومبي.

صدر الصورة، JONATHAN AMOS/BBC التعليق على الصورة، هذا الفرن يرجح أن يكون تجاريا حيث كان يخبز يوميا مئة رغيف خبر

تلك "البيتزا"

أثار اكتشاف لوحة جدارية تصور قطعة مستديرة من الخبز المسطح في صينية فضية وحولها الرمان والتمر والمكسرات وفاكهة القطلب، ضجة كبيرة عندما تم الإعلان عنها للعالم في يونيو/ حزيران الماضي.

هي ليست بيتزا لان الطماطم وجبنة الموزاريلا وهما مكونان اساسيان في وصفة نابولي الكلاسيكية لم تكن تعرفهما إيطاليا في القرن الأول الميلادي.

ربما هي قطعة فوكاشيا؟ يقول جينارو لوفينو إن رواية أول قطعة بيتزا بدأت من باب المزاح . "قمت بإرسال صورة عبر البريد الإلكتروني إلى رئيسي ، قائلأ" في البداية الفرن والآن البيتزا".

أصيب العالم بالجنون بعد ذلك.

سيتم بناء غطاء على لوحة جدارية لمحاولة حمايتها من العوامل الخارجية. ستعالج اللوحة أيضًا باستخدام مادة خاصة لحمايتها من الرطوبة.

سيطالب زوار بومبي الذين يصل عددهم إلى 20 ألف زائر يومياً برؤية "جد البيتزا" ، كما يصف البعض الآن اللوحة الجدارية هذه.

صدر الصورة، TONY JOLLIFFE/BBC التعليق على الصورة، مدينة نابولي الذي شهدت ولادة البيتزا التي نعرفها لا تبعد كثيراً عن بومبي

من السهل أن ننسى أن بومبي شهدت مأساة إنسانية. لدينا فكرة محدودة عن عدد الذين ماتوا. يُرجح أن معظم السكان غادروا المدينة عندما رأوا الرعب يزحف من الجزء العلوي من جبل فيزوف.

تم انتشال عدد من الهياكل العظمية، ربما ما مجموعه 1300 إلى 1500 هيكل.

خلال عملية التنقيب الحالية تم العثور على هياكل امرأتين وطفل مجهول الجنس.

بالنظر إلى المكان الذي تم العثور فيه على هياكل الضحايا من الواضح أنهم كانوا يحاولون الاحتماء على أمل أن يكونوا بأمان عندما تجمعوا تحت الدرج.

ما لم يأخذوه بعين الاعتبار هو احتمال انهيار السقف تحت ثقل البحص والرماد. حطمت الكتل الحجرية الثقيلة المتساقطة أجسادهم.

صدر الصورة، TONY JOLLIFFE/BBC التعليق على الصورة، يرجح علماء الآثار أن النار شبت في المنزل بعد سقوط قنديل إنارة نتيجة الفوضى التي رافقت فرار الناس من المدينة

السرير المحترق

تم الكشف أيضًا عن فصل من المأساة التي جرت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 79 ميلادي في الجانب الآخر من الردهة في ما كان يومًا ما غرفة نوم.

السرير نفسه عبارة عن كتلة متفحمة بسبب الحريق. بالكاد يمكن التعرف عليه لولا الأثر الذي تركه على الجدران والأرضية عند احتراقه.

إذا نظرت عن كثب إلى البقايا يمكنك رؤية بقايا احتراق نسيج أغطية الفراش وحتى حشوة الوسادة.

تمكن علماء الآثار بفضل وضعية هذه البقايا المتفحمة من استنتاج أن الحريق وقع في وقت مبكر نسبيًا من ثوران البركان. ويخمنون أن قنديل إنارة ربما سقط عندما سادت حالة من الذعر لدى خروجهم من المنزل.

"سيكون من المثير للاهتمام أن نعرف من هم الأشخاص الذين لم ينجحوا في الفرار" يتساءل مدير الموقع غابرييل زوشتريغل.

"هل كانوا فقراء؟ هل كان عدد النساء أكثر من الرجال؟ أو ربما هم أصحاب البيت وحاولوا البقاء لحماية ممتلكاتهم في حين أن الآخرين الذين لم يكونوا يملكون أي شيء قد فروا".

المذبح

صدر الصورة، TONY JOLLIFFE/BBC التعليق على الصورة، المذبح يقع داخل المطبخ حيث كان أصحاب المنزل يقدمون القرابين للآلهة وهي عبارة عن أطعمة مثل السمك والفاكهة

في الجزء الخلفي من المنطقة التي تم التنقيب فيها حتى الآن هناك جدران لثلاث غرف. بعد إزالة االبحص والرماد ظهرت أعمال فنية مذهلة.

في الغرفة الوسطى المغطاة بالقماش المقاوم للمطر توجد لوحة جدارية بديعة أخرى، تتناول حدثاً مهما في أسطورة أخيل حيث حاول البطل الأسطوري أخيل، صاحب الكعب الضعيف، التخفي بزي امرأة لتجنب المشاركة في حرب طروادة.

في الغرفة الثالثة قمت بسحب قطعة قماش ليظهر مذبح رائع. على الجدار ينزلق ثعبانان أصفران بارزان على خلفية حمراء. يقول أليساندرو روسو: "هذه شياطين خيّرة".

يشير إلى لوحة جدارية أسفل الحائط فوق فتحة لما يشبه صندوقاً من نوع ما ويقول: "هذه الغرفة كانت في الواقع مطبخاً. كانوا يقدمون القرابين هنا لآلهتهم، وتضمنت أطعمة مثل الأسماك و الفاكهة. الأفعى هي الصلة بين الآلهة والبشر".

صدر الصورة، TONY JOLLIFFE/BBC التعليق على الصورة، الزخارف على الجدران تشبه إلى حد كبير ورق الجدران المستخدم حاليا في تزيين المنازل

مع الكشف عن المزيد من المدينة يتم وضع سقالات معدنية حول ما تبقى من المباني لوضع أسقف واقية عليها. تأمل الحديقة مستقبلاً إقامة ممر عال حتى يتمكن الزوار من رؤية الكنوز الجديدة المكتشفة.

"يسألنا الناس أحيانًا ما الذي تبحثون عنه؟" يوضح غابرييل زوشتريغل. يقول إن مثل هذه الأسئلة مضللة.