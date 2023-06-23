روبوتات للتخفيف من عزلة المسنين

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روبوتات للتخفيف من عزلة المسنين

قبل 15 دقيقة

تزور داليا حيدر مركز eurecat في برشلونة للتعرف على الروبوت "نوى" الذي تم تطويره للتخفيف من الشعور في العزلة والوحدة للكبار في السن.

تقابل داليا مدير نقل التكنولوجيا في الروبوتات جيسوس بابلو غونزاليز للتعرف على طريقة عمل الروبوت وقدرته على تجميع المعلومات عن الأشخاص من خلال تقنيات المراقبة التي يحتوي عليها.

تعرفوا على المزيد من قدرات نوى في هذا التقرير.

عن البرنامج

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

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حساب البرنامج على تويتر هو: @BBC4Tech