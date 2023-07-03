فيتنام تحظر فيلم باربي الجديد على خلفية مشهد لخريطة بحر الصين الجنوبي

صدر الصورة، MATTEL, WARNER BROS التعليق على الصورة، مارغوت روبي في دور باربي.

Author, نيكولاس يونغ

Role, بي بي سي نيوز - سنغافورة

قبل ساعة واحدة

حظرت فيتنام فيلم باربي الجديد على خلفية مشهد يُظهر خريطة الأراضي المتنازع عليها، والتي تزعم الصين ملكيتها في بحر الصين الجنوبي.

وتعارض فيتنام من بين دول أخرى، مطالبة الصين بكامل بحر الصين الجنوبي تقريبا.

وكان من المقرر أن يُطرح فيلم الدمية الشهيرة باربي، الذي شغل بالفعل مواقع التواصل الإجتماعي، في صالات السينما في 21 يوليو/تموز الجاري.

وليس واضحا بعد، أي من المشاهد يصوّر ما وصفه مسؤول رسمي في فيتنام بأنه "صورة مسيئة" للخط الصيني المؤلف من تسع نقاط.

وتستخدم الصين خط النقاط التسع الصيني في خرائط بحر الصين الجنوبي، لإبراز مطالبها الإقليمية.

وبنت بكين قواعد عسكرية على جزر اصطناعية في المنطقة على مدى سنوات. وغالبا ما تقوم بدوريات بحرية في محاولة لتثبيت مطالبها.

في عام 2016، نقضت المحكمة الدولية في لاهاي مطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي، لكن بكين لم تعترف بالحكم.

باربي الذي تنتجه شركة "وارنر بروس"، ليس أول فيلم يُحظر في فيتنام بسبب ظهور خط النقاط التسع.

في عام 2019، سُحب فيلم الرسوم المتحركة "دريم ووركس أبومينابل" للسبب ذاته. وبعد ثلاث سنوات، رفضت "دائرة السينما"- هيئة حكومية مسؤولة عن ترخيص الأفلام الأجنبية والرقابة عليها– فيلم "أنشارتد" من إنتاج شركة سوني.

وحذفت نتفليكس سلسلة الجاسوس الأسترالي "باين غاب"، عن منصتها منذ عامين بعد شكوى من السلطات الفيتنامية.