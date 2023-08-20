إسبانيا تفوز بكأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الأولى في تاريخها

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قبل 53 دقيقة

حصد المنتخب الإسباني لكرة القدم النسائية لقب بطولة كأس العالم، التي استضافتها أستراليا ونيوزيلندا، وذلك بعد فوزه مساء الأحد على نظيره الانجليزي في المباراة النهائية.

وسجلت اللاعبة أولغا كارمونا هدف المباراة في الدقيقة 29، بينما أضاعت جينفر هيرموسو ركلة جزاء احتسبتها حكمة المباراة، توري بينسو، لإسبانيا، في الدقيقة 69، بعدما لمست مدافعة انجلترا الكرة بيدها متعمدة في منطقة الجزاء.

وتعد هذه أول مرة للمنتخب الانجليزي لكرة القدم النسائية، التي يبلغ فيها المباراة النهائية لكأس العالم، وذلك بعدما أطاح بالمنتخب الاسترالي، صاحب الأرض، في الدور قبل النهائي، بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد.

وكذلك المنتخب الإسباني، الذي خاض النهائي الأول في تاريخه في البطولة، بعدما فاز على المنتخب السويدي، بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الدور قبل النهائي.

المنتخب الانجليزي شارك في البطولة 6 مرات، وصل خلالها لدور الثمانية 3 مرات، وحصل على المركز الثالث مرتين، بينما حصل على المركز الثاني، في هذه البطولة.

أما المنتخب الإسباني فشارك 3 مرات، وصل خلالها إلى دور الثمانية مرة واحدة في البطولة السابقة في فرنسا عام 2019، وحصد اللقب في البطولة الأخيرة.

وشهدت بطولة كأس العالم هذا العام زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 منتخبا، بعد دعم واسع من الاتحاد الدولي لكرة القدم، (فيفا).

وكان المنتخب المغربي، قد شارك في البطولة، كأول منتخب عربي، ووصل إلى دور الستة عشر، لكنه خسر أمام المنتخب الفرنسي.