تَعرّف على السجن الذي سيحتجز فيه الرئيس ترامب قبل عرضه على القضاء

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قد يتم تسريع الاجراءات الخاصة بالتعامل مع السجناء لدى تسليم ترامب نفسه للسطات القضائية في ولاية جورجيا الأمريكية.

قبل 29 دقيقة

من المتوقع أن يسلم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه خلال الأيام المقبلة لشرطة ولاية جورجيا الأمريكية ويرجح أن يظل رهن حجز مؤسسة القضاء الجنائي في الولاية لبضعة ساعات فقط وهذه المعاملة الخاصة لا يلقاها المتهمون الآخرون في الولاية.

وقد أعلنت السلطات القضائية في 16 اغسطس/ آب أنه من المتوقع أن يتم حجز ترامب والمتهمين الـ 18 الآخرين في سجن دائرة فولتون في مدينة أتلانتا قبل عرضهم على القضاء لكنها أوضحت أن "الظروف قد تتغير".

على الرئيس السابق تسليم نفسه لشرطة الولاية بحلول 25 أغسطس / آب لمواجهة اتهامات محاولة إبطال نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولاية عام 2020.

وأشار قائد شرطة دائرة فولتون بات لابات إلى أن المسؤولين سيتبعون "الإجراءات العادية المتبعة" في معاملة ترامب.

لكن الخبراء قالوا إنه من المحتمل أن تكون تجربة ترامب مختلفة تمامًا عن تجارب أولئك الذين يقبعون في هذا السجن المعروف بأنه غير آمن لأسابيع أو لشهور أو حتى لسنوات وهم في انتظار عرضهم على القضاء.

يُحتجز المتهمون الجنائيون في الولايات المتحدة في السجن إذا تم القبض عليهم، في انتظار محاكمتهم ولا يمكنهم الخروج من السجن بكفالة اثناء محاكمتهم، أو يقضون عقوبة قصيرة خلف القضبان. السجون هي الأماكن التي يقضي فيها المجرمون عقوبات أطول بعد الحكم عليهم.

يظل مئات الأشخاص في سجن فولتون لأكثر من 90 يومًا قبل أن يتم توجيه تهم إليهم رسميًا أو إذا لم يتمكنوا من دفع كفالة المطلوبة للإفراج المشروط عنهم ، وفقًا لتقرير صدر في سبتمبر/ ايلول 2022 عن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية .

وأظهر التقرير أيضًا أن 117 شخصًا انتظروا في السجن لأكثر من عام قبل توجيه تهم إليهم واحتجز 12 شخصًا لمدة عامين قبل توجيه الاتهام لهم.

وقال فالون مكلور من اتحاد الحريات المدنية في جورجيا: "لقد كان مزدحماً غالباً منذ أن تم بناؤه"، "لقد ساد هذا الوضع مرارًا وتكرارًا لسنوات".

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ظروف "تتدهور بسرعة"

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تم بناء سجن فولتون في عام 1985 لإيواء حوالي 1300 نزيل ، بينما يحتجز فيه أكثر من 3 آلاف شخص خلال السنوات الأخيرة.

وقال تقرير صادر عن المركز الجنوبي لحقوق الإنسان إن "الظروف غير الصحية" السائدة في السجن أدت إلى تفشي مرض كوفيد -19 والقمل والجرب. وجاء في التقرير أن السجناء يعانون من "سوء تغذية شديد" ويعانون مع حالة ما يسمى بالدنف، والمعروفة أيضًا باسم متلازمة الهزال.

وتسبب الانتظار في هذه الظروف المتداعية بوفاة بعض السجناء.

في الأسبوع الماضي ، عُثر على رجل يبلغ من العمر 34 عامًا فاقدًا الوعي في زنزانة وحدة طبية في السجن الذي كان محتجزًا فيه منذ عام 2019. وتم إنعاشه ، لكنه توفي بعد ذلك في المستشفى ، وفقًا لمكتب عمدة دائرة فولتون.

كان سادس شخص يموت هذا العام في سجون الدائرة.

كانت نوني باتيست-كوسوكو تبلغ من العمر 19 عامًا فقط عندما توفيت في سجن مقاطعة فولتون في يوليو/ تموز الماضي بعد اعتقالها بسبب ارتكابها جنحة أقل خطورة. واكتشف الحراس أنها لا تستجيب في زنزانتها في مركز احتجاز مدينة أتلانتا، وهو مقر إضافي تستأجره الدائرة لتخفيف الاكتظاظ في السجن الرئيسي.

وقال محامي عائلتها لبي بي سي إن أسرة باتيست-كوسوكو لم تُعلم بسبب وفاتها وما توصل إليه تشريح الجثة.

قال المحامي رودريك إدموند: "هناك نمط ثابت ومقلق من سوء الرعاية الصحية والسجناء يموتون في السجن في ظل ظروف غامضة".

وقال مكتب عمدة دائرة فولتون لبي بي سي إنه لا يزال ينتظر التقرير النهائي لتشريح الجثة وإنه يحقق في الحادث.

جاءت وفاة باتيست-كوسوكو قبل أن توافق الدائرة هذا الشهر على دفع 4 ملايين دولار لعائلة رجل توفي في السجن وتبين أن لسعات الفسفس تغطي جسمه.

وجد تشريح مستقل لجثة لاشون تومسون البالغ من العمر 35 عامًا أنه توفي في جناح الأمراض النفسية في السجن في سبتمبر/ أيلول الماضي بسبب "الإهمال الشديد" من قبل موظفي السجن. وإثر وفاته قامت وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في أوضاع السجن حيث تبين تدني الرعاية الطبية والاستخدام المفرط للقوة من قبل الضباط.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الظروف السائدة في سجن فولتون سيئة للغاية حيث يعاني السجناء من الجوع وسوء الرعاية الصحية وانعدام النظافة

"مشكلة متفاقمة"

وأوضح المحامي إدموند إنه تم بناء السجن في الثمانينيات "على أحدث طراز". "لكن الأمر لم يعد كذلك. يجب هدم هذا السجن وعلى مواطني دائرة فولتون أن يحفروا بعمق وتمويل بناء سجن جديد تمامًا من عائدات الضرائب".

وقد أقر مكتب عمدة دائرة فولتون نفسه بأن الظروف في السجن "متداعية وتتدهور بسرعة". كما دعا إلى بناء سجن جديد بقيمة 1.7 مليار دولار.

وقالت مكلور من اتحاد الحريات المدنية الأمريكي: "كان هناك الكثير من الحديث عن تنظيف السجن". "لم نر أو نسمع أي شيء ملفت للنظر. يبدو أنه مجرد كلام دعائي".

واوضحت مكلور أن عددًا من العوامل أدت إلى الاكتظاظ في سجون فولتون. على سبيل المثال ، يتم القبض على الأشخاص المتهمين بجنح في المقاطعة واحتجازهم ، على عكس بعض الدوائر القضائية الأخرى في جورجيا ، حيث يتم إطلاق سراح المتهمين بشكل عام وتحديد مواعيد لمحاكمتهم عن الجرائم البسيطة حسب قولها.

وقالت إن العديد من القضايا تراكمت بسبب جائحة كوفيد-19 ومؤخراً تزايد عدد لوائح الاتهام بموجب قانون التربح وشبكات الفساد (Rico).

واتُهم ترامب وعدد من المقربين منه هذا الاسبوع بانتهاك هذا القانون. لكن الخبراء يقولون إن لوائح الاتهام بموجب القانون، الذي صدر في السبعينيات للمساعدة في القضاء على جماعات الجريمة المنظمة مثل المافيا، معقدة وكثيفة الموارد.

وقالت مكلور: "هناك اعتقاد بأن القضايا الأخرى لا يتم توجيه الاتهام فيها للمذنبين لأن ذلك يستغرق الكثير من الوقت".

"قفازات أطفال"

يقول الخبراء إنه من المرجح أن يتجاوز ترامب كل هذا المراحل الروتينية المعقدة عندما يتم التعامل معه في سجن دائرة فولتون.

في حين أن المدعين العامين لم يعلنوا عن تفاصيل كيفية حجز ترامب هذه المرة ، إلا أن هناك أدلة على اتباع إجراءات سريعة في ثلاث قضايا سابقة ضد ترامب في نيويورك وفلوريدا وواشنطن العاصمة، حيث نفى جميع التهم الموجهة له في هذه القضايا.

عند وصوله إلى هذه المحاكم ، تم أخذ معلوماته الأساسية وبصمات أصابعه مثل أي متهم. وتم عزله بعيدًا عن المتهمين الجنائيين الآخرين ونقل سريعًا إلى قاعة المحكمة ، محاطًا بعناصر الحماية السرية وحراس السجون. وعزت السلطات تسريع إجراءات معاملة ترامب إلى وجود مخاوف أمنية كبيرة.

على النقيض من العديد من المتهمين، لم يتم التقاط صورة وجه له ولم يتم تقييد يديه. وقالت السلطات إنه لا داعي لأي منها، نظرًا لوجود الكثير من صور ترامب وانعدام احتمال فراره من وجه العدالة.

عندما انتهت جلسات الاستماع، سرعان ما اصطحبه عناصر الحماية الخاص به إلى موكبه الذي كان في انتظاره وسرعان ما تم نقله إلى طائرته الخاصة.

ويقول الخبراء إنه من المحتمل أن يتم اتباع بعض هذه الإجراءات لدى مثول ترامب امام القضاء في دائرة فولتون.

أثار التباين في معاملة دائرة فولتون للمحتجزين حفيظة بعض محامي الدفاع الذين عملوا في دائرة فولتون لسنوات.

وتقول كيشا ستيد ، محامية الدفاع في القضايا الجنائية في منطقة أتلانتا، والتي عملت سابقاً محامية دفاع: "سيُعامَل بقفازات الأطفال لأنه رئيس سابق" بينما موكلونا "سيتعرضون للركل على اسنانهم".