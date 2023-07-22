تضامن واسع مع الشيف التركي بوراك بعد دعوى "الاحتيال" التي رفعها على والده

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قبل 21 دقيقة

تصدر اسم الشيف التركي بوراك مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بعد الحديث عن عملية "احتيال" تعرض لها كان والده وراءها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصور للشيف المشهور، صاحب سلسلة مطاعم "كزن بوراك"، وهو يوجه رسالة لجمهوره ومتابعيه حول العالم.

وقال بوراك أوزدميرد في الفيديو أنه رفع دعوى قضائية ضد والده، بتهمة الاحتيال عليه وبيع بعض مطاعمه دون علمه.

وأكد أوزدميرد أن أباه باع حقوق استغلال اسمه لرجل أعمال قام بافتتاح مطعما لا يمت بصلة لسلسلة مطاعمه المعروفة.

وقال الشيف التركي أنه سيفتتح أول فرع له في مول في اسطنبول وهو الفرع الوحيد له في المدينة.

وأضاف قائلا: "من فضلك لا تخلط بينه وبين أماكن وهمية أخرى".

متى بدأت الأزمة؟

بحسب وسائل إعلام محلية، فإن الأزمة بين بوراك ووالده قد بدأت في فبراير/شباط الماضي بعدما قدم الابن مساعدات لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا، إذ اعترض الأب على أنشطة ابنه الخيرية، فقرر الأب قطع علاقته بابنه.

ومن المنتظر أن تشهد عدلية شاغليان أولى جلسات المحاكمة في سبتمبر/أيلول القادم.

ويطالب بوراك، الذي يزعم تعرضه للخداع، المحال التجارية التي تستخدم اسمه وصورته بإزالة اللافتات.

مواقع التواصل الاجتماعي

تفاعل كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الشيف التركي، مؤكدين أنهم سيبقون إلى جانبه أينما ذهب.

وتحدث آخرون عن ما فعله والد الشيف بوراك، فقالت آنيا: " الأقربون طعناتهم أخطر فهي تأتي من مسافات قصيرة".

ورأى مغردون أن الخاسر من هذه الصفقة هو الشاري.

فقال بسام صفصوف: "أين المكاسب التجارية التي سيجنيها الشاري بعد فضيحة الاحتيال إذا صحت، خاصةً أنها مبنية أصلاً على أسم الطاهي بوراك".

وأضاف: "سيكسب تمثيلية القضية على والده ليقبض ثمن الصفقة بالقانون… بوراك راجع".