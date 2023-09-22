بحضور نجوم عالميين، صور من زيارة الملك تشارلز والملكة كاميلا لفرنسا
ننشر مجموعة من أهم الصور التي التقطها عدسات الصحافة العالمية أثناء زيارة رسمية يقوم بها ملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا لفرنسا لثلاثة أيام.
يقوم ملك بريطانيا تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا بزيارة إلى فرنسا تمتد لثلاثة أيام.
وصل ملك وملكة بريطانيا،الأربعاء، إلى مطار أورلي في العاصمة الفرنسية باريس وكان في استقبالهما رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث برون.
انتقل ملك وملكة بريطانيا إلى قوس النصر في باريس لحضور مراسم الاستقبال الرسمي وكان في مقدمة المرحبين بهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقرينته بريجيت.
أضاء الملك تشارلز الثالث الشعلة الأبدية مستخدما شعلة الجندي المجهول في قوس النصر التي مررها له ماكرون.
أدى فريقا الطيران الاستعراضيين "باترول دو فرانس" التابع للقوات الجوية الفرنسية و"ريد أروس" التابع لسلاح الجو الملكي عرضا جويا أثناء مراسم استقبال ملك وملكة بريطانيا.
التقى الملك تشارلز عددا من المارة في باريس وصافح بعضهم في الطريق من قصر الإليزيه إلى مقر إقامة السفير البريطاني لدى باريس.
اتباعا للتقاليد التي ورثها الملك تشارلز الثالث عن والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، شارك الملك مع الرئيس الفرنسي مراسم زراعة الأشجار في حديقة السفارة البريطانية لدى باريس.
أقام الرئيس الفرنسي ماكرون مأدبة عشاء على شرف ملك وملكة بريطانيا في قصر فرساي بحضور عدد من المشاهير، من بينهم نجم هوليود هيو غرانت وزوجته آنا إليزابيث إبرستين.
حضر عشاء قصر فرساي أيضا نجم كرة القدم السابق ديدييه دروغبا ورفيقته غابريللا ليماير.
وكان من بين الضيوف أيضا نجم الغناء الإنجليزي ميك جاغر ورفيقته ميلاني هامريك.
كما حضرت عشاء فرساي الملكي نجمة السينما البريطانية الفرنسية إيما ماكاي التي تظهر في الصورة وابتسامة عريضة رسمت على وجهها أثناء دخول قصر فرساي الأربعاء الماضي.
ووصل بعد ذلك ملك وملكة بريطانيا إلى قصر فرساي حيث مأدبة العشاء الملكية بصحبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسيدة الأولى في فرنسا.
تبادل الملك تشارلز والرئيس الفرنسي ماكرون التحية أثناء شرب النخب عدة مرات أثناء حفل العشاء.
استمتع الضيوف في عشاء قصر فرساي بتناول الطعام في قاعة مذهلة في حضور ملك وملكة بريطانيا
في اليوم الثاني من الزيارة، رحب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية في فرنسا بالملك تشارلز في مقر مجلس الشيوخ الفرنسي.
ألقى ملك بريطانيا خطابا تاريخيا، إذ أنها المرة الأولى التي يلقي فيها أحد أفراد الأسرة الملكية البريطانية خطابا في مجل س الشيوخ الفرنسي.
تبادل الملك تشارلز الثالث التحيات مع المشرعين الفرنسيين أثناء وجوده في البرلمان الفرنسي.
زارت ملكة بريطانيا الملكة كاميلا وقرينة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون المكتبة الوطنية الفرنسية.
ساد المرح حديثا دار بين ملكة بريطانية والممثلة البريطانية سيليا إمري في غرفة الاستقبال في المكتبة الوطنية.
قدم ناصر الخليفة، رئيس نادي باريس سان جيرمان، قميص فريق كرة القدم كهدية للملك تشارلز، وهو القميص الذي دُون عليه من الخلف اسم الملك.
استمتعت ملكة بريطانيا بلعب تنس الطاولة أثناء زيارة مقر اتحادات الرياضات المحلية للشباب.
زار الملك تشارلز والملكة كاميلا متجرا للزهور في باريس يحمل اسم الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
لم تعكر الأمطار المستمرة صفو الزيارة الملكية إلى فرنسا، إذ التقى ملك وملكة بريطانيا ببعض العامة وتبادلا معهم التحية.