لوكاكو يوافق على الانضمام إلى روما معارا لموسم واحد

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أحرز لوكاكو 15 هدفا لتشيلسي قي 44 مباراة خلال عامي 2021-2022

قبل ساعة واحدة

وافق المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو على الانضمام إلى فريق "روما" الإيطالي في صفقة إعارة من نادي تشيلسي لمدة موسم واحد .

ويبقى اللاعب البالغ من العمر 30 عاما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد أن أمضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع إنتر ميلان، وساعده على الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويقال إنه رفض عرضا مغريا للانتقال إلى دوري المحترفين السعودي.

وقال لوكاكو:" الترحيب الذي حظيت به من هذا النادي وهؤلاء المشجعين منحني إثارة ويمثل حافزا إضافيا لتقديم كل شيء لفريقي الجديد".

ويعتقد أن لوكاكو قبل خفضا في الأجر ليتم لم شمله مع المدرب جوزيه مورينيو في روما.

ولعب لوكاكو تحت قيادة موينيو لفترة وجيزة في موسم 2013-14 في تشيلسي، قبل أن يضمه المدرب البرتغالي إلى مانشستر يونايتد من إيفرتون في 2017 مقابل 75 مليون دولار.

وأضاف لوكاكو: "أتيحت لي الفرصة للتحدث مع المالكين في الأيام الأخيرة وقد أدهشني طموحهم".

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"الآن علينا أن نعمل ، وأن نكون متواضعين وننمو مباراة بعد مباراة. من ناحيتي ، أنا متلهف لأجعل نفسي متاحا لزملائي في الفريق ، داخل وخارج الملعب".

وبعد انتقاله الدائم مقابل 74 مليون دولار إلى إنتر من يونايتد في عام 2019 ، انضم لوكاكو مرة أخرى إلى تشيلسي مقابل97.5 مليون دولار في عام 2021 لكن عودته أثبتت فشلها ولم يلعب مع البلوز منذ مايو/أيار 2022.

ولم يسافر لوكاكو مع تشيلسي في جولة ما قبل الموسم في الولايات المتحدة، وعلى الرغم من بقاء ثلاث سنوات في عقده، إلا أنه لم يكن جزءا من خطط المدرب الجديد ماوريسيو بوتشيتينو لـ 2023-24.

"إن معرفة أن لوكاكو قد اختار روما لا يمكن إلا أن تمثل مصدر ارتياح كبير لنا جميعا. مع وصوله نكتسب المزيد من الخبرة والاحتراف والرغبة في الفوز " ، كما قال المدير العام لروما لشؤون الرياضة تياجو بينتو.

وأضاف "تهدف جميع خياراتنا دائما إلى رفع مستوى القدرة التنافسية لروما. إن رؤية المعجبين يرحبون بروميلو بهذا الحماس يجعلنا فخورين حقا".