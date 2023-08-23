ما الذي تريده السعودية من التطبيع مع إسرائيل؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو Play video, "ما الذي تريده السعودية من التطبيع مع إسرائيل؟", المدة 2,43 02:43 التعليق على الفيديو، ما الذي تريده السعودية من التطبيع مع إسرائيل؟

ما الذي تريده السعودية من التطبيع مع إسرائيل؟

قبل ساعة واحدة

قال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، إن عدداً أكبر من الدول العربية والإسلامية سوف ينضم تباعاً إلى التطبيع مع إسرائيل.

وذكر ديرمر، في تصريحات متلفزة، أن إسرائيل لن تعارض بالضرورة تطوير السعودية برنامجا نوويا مدنيا، مقابل تطبيع العلاقات في إطار صفقة أمنية عسكرية بين السعودية والولايات المتحدة“.

وأكّد أن "بلاده لن توافق على برنامج نووي عسكري"، مضيفا أن "التطبيع مع إسرائيل سيكون بمثابة تغيير جوهري لقواعد اللعبة"، على حد قوله.